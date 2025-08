Diez proyectos basados en IA, impresión 3D y aplicaciones móviles competirán en Zinemaldia Startup Challenge

Esta iniciativa central de Zinemaldia & Technology se celebrará el jueves 25 de septiembre en el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez proyectos tecnológicos, -cinco españoles y cinco europeos-, competirán en Zinemaldia Startup Challenge, el concurso para startups de reciente creación y equipos emprendedores con desarrollos tecnológicos aplicables al sector audiovisual que se desarrolla en el marco del Festival de San Sebastián.

Zinemaldia Startup Challenge es la iniciativa central de Zinemaldia & Technology, que se celebrará 25 de septiembre, y consistirá en la presentación de los diez proyectos seleccionados y una mesa redonda que versará sobre las implicaciones éticas de las nuevas tecnologías y debatirá sobre cómo pueden ser "más inclusivas, diversas y éticas", han explicado desde el certamen donostiarra.

Entre los cinco finalistas del concurso estatal, tres aplican inteligencia artificial a sus desarrollos: Bubbo ofrece recomendaciones personalizadas de contenidos en plataformas; Crowdy es un ecosistema que integra herramientas para la gestión de proyectos audiovisuales y la atracción de talento en cualquier fase de producción; e IT'S ON es una plataforma de streaming que permite supervisar rodajes en remoto.

Completan la selección las aplicaciones móviles Kultura Hub, que conecta y da visibilidad al contenido audiovisual de instituciones culturales europeas, con especial atención a las lenguas minoritarias; mientras que Quickets ofrece venta 'último minuto' de entradas de cine con descuento mediante técnicas de precios dinámicos.

Cuatro de los proyectos europeos también se basan en inteligencia artificial: All-VP (Reino Unido), un muro LED digital que, a partir del tamaño y aspecto del intérprete, recalcula la iluminación, las sombras y los reflejos en un entorno virtual; Mimik (Suecia) genera avatares realistas en 3D a partir de escaneos con el teléfono móvil.

Por su parte, Signapse (Reino Unido) ofrece modelos fotorrealistas de intérpretes de lengua de signos para incrementar la accesibilidad al contenido audiovisual de las personas sordas; y Tape It (Alemania) elimina el ruido de fondo procesando digitalmente el sonido para mejorar la calidad del audio. Finalmente, Novel Fire Masks Enginereed with 3D Technology (Reino Unido) crea máscaras antifuego de silicona con técnicas de manufactura aditiva e impresión 3D y un acabado hiperrealista.

PREMIOS

Dos jurados independientes otorgarán dos premios de 10.000 euros cada uno para el mejor proyecto europeo y estatal. Por su parte, un tercer jurado otorgará una mención especial dotada con 3.000 euros que reconocerá los valores de emprendimiento. Los proyectos ganadores y finalistas tendrán la posibilidad de acceder, además, a una financiación de hasta 500.000 euros para el desarrollo de su proyecto en el País Vasco.

Además, los finalistas -tanto aquellos que ya cuentan con una solución madura y están vendiendo en su mercado objetivo, como los que disponen únicamente de una idea sin un prototipo funcional- tendrán la posibilidad de acceder gratuitamente a un espacio de incubación durante un año en uno de los BICs (Business Innovation Center) ubicados en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Algunos de los proyectos ganadores en las cinco primeras ediciones están desarrollando su estrategia empresarial con éxito. Dub.me (2024) ha obtenido el Sello de Excelencia del programa EIC Accelerator y ha cerrado acuerdos que le han permitido operar en mercados clave de Asia, Europa y Estados Unidos; Motmo.pro (2022) está ya en el mercado, mientras que Hyperate.io (2023) ha aumentado considerablemente el número de personas usuarias de su aplicación.

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y SPRI, promueve Zinemaldia Startup Challenge, iniciativa central de la jornada Zinemaldia & Technology, organizada por el Festival de San Sebastián en colaboración con Tecnalia, ALÍA (Alianza Industrial Audiovisual) y Vicomtech. Zinemaldia & Technology es una apuesta estratégica del Festival de San Sebastián que quiere "posicionarse como un espacio para la reflexión sobre la innovación tecnológica" en el sector audiovisual.

La competición para startups estatales es parte de Spanish Screenings: Financing & Tech, iniciativa en la que están involucrados el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ICEX España Exportación e Inversiones, el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián.