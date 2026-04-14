Diputación de Álava apoyará la creación audiovisual con 350.000 euros

VITORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de la Diputación de Álava ha aprobado este martes la convocatoria de ayudas a la creación audiovisual para el ejercicio 2026, dotada con 350.000 euros, con el objetivo de seguir apoyando el emprendimiento y la consolidación de la industria audiovisual alavesa.

Según ha informado la Diputación alavesa, la convocatoria se articula en cinco modalidades: 100.000 euros para el desarrollo de proyectos de cine, plataformas digitales y televisión; 60.000 euros para la producción de largometrajes y documentales de creación; 120.000 euros para cortometrajes; 30.000 euros para series; y 40.000 euros para la escritura de guiones.

Podrán acceder a estas ayudas personas físicas o jurídicas privadas independientes con domicilio social y fiscal en Álava, así como, en determinados supuestos, Agrupaciones de Interés Económico. En el caso de la escritura de guiones, las ayudas están dirigidas a personas físicas que desarrollen profesionalmente esta actividad y estén empadronadas en el Territorio Histórico de Álava.

La convocatoria contempla además un efecto tractor sobre el tejido local, ya que las personas o entidades beneficiarias deberán destinar al menos el 30% del presupuesto del desarrollo o de la producción audiovisual a trabajos realizados por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en Álava, dentro de los límites previstos en las bases.

Con esta nueva línea de ayudas, la Diputación Foral refuerza su apuesta por las industrias culturales y creativas, y por "el crecimiento de un sector audiovisual con capacidad de generar actividad económica, empleo y proyección exterior para el territorio".