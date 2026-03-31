La Diputación de Álava construirá un nuevo aparcamiento en Korres para el acceso al parque natural de Izki

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VITORIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en Korres, de acceso a la ZEC/ZEPA y Parque Natural de Izki, a la empresa Estudios y Obras Rekalde S.L, por un importe de 257.987,79 euros (IVA incluido).

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que el futuro parking está programado fuera del núcleo urbano de Korres, lo que permitirá el "estacionamiento ordenado" y de esta manera, "liberar el trasiego de vehículos por el municipio", ya que la ubicación de este aparcamiento implicará que las personas usuarias deberán ir andando por una pista de 200 metros para llegar hasta Korres.

El plazo para la ejecución de estos trabajos es de tres meses, siendo una actuación que está incluida dentro de 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PSTD de los Parques Naturales', enmarcado en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por la 'Unión Europea-NextGenerationEU'.