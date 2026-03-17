La Diputación de Álava invertirá 665.000 euros en una nueva báscula para la inspección del transporte de mercancías

Archivo - Rueda de un camión durante un control de pesaje de vehículos de transporte de mercancías - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava va a invertir este año 665.000 euros en un nuevo punto de inspección de vehículos de transporte de mercancías dotado de báscula de pesaje en la localidad de Egino, con el fin de "reforzar la red foral de básculas y permitir realizar controles en la autovía A-1, dirección Madrid".

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes la licitación de las obras para la construcción de este nuevo punto de inspección, con un presupuesto de 665.627 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La previsión es que las obras estén finalizadas antes de fin de este año 2026 y que pueda comenzar a operar en 2027.

La Diputación Foral de Álava tiene la competencia de inspección de los vehículos de transporte de mercancías y de personas que utilizan las carreteras alavesas, y la ejerce en colaboración con Miñones y Ertzaintza, teniendo como instrumento esencial un plan anual que fija prioridades, calendarios y define campañas específicas para atajar irregularidades.

Entre los trabajos que define este plan figura el control de peso de los vehículos de transporte de mercancías que circulan por las carreteras alavesas para velar por el cumplimiento del principio de leal competencia entre las empresas del sector y evitar que los excesos de peso generen un deterioro acelerado de las vías, cuya construcción y mantenimiento "exige importantes recursos forales".

Para que este control sea eficaz, es necesario disponer de una red de puntos de control e inspección distribuidos por todo el territorio y dotados de básculas para el control del peso. La construcción del nuevo punto de inspección y báscula en Egino, junto a la A-1 sentido Madrid, permitirá ampliar la red de puntos de control y básculas de que dispone bien en propiedad o bien con derecho de uso a través de convenios con entidades locales.

En este sentido, la institución foral ha enumerado las que posee como propias en la báscula de La Fuente de la Provincia, situada en la carretera A-3100, junto a la A1 sentido Irún, y las que están bajo titularidad de otras administraciones públicas que utiliza la Diputación Foral vía convenio, como en Laguardia, Argandoña, Garbigune de Llodio, vertedero de Gardélegui y Elciego.

NUEVA OFICINA

El proyecto este martes licitado tiene como fin no solo instalar una báscula de pesaje, sino también la construcción de una pequeña oficina para que los inspectores puedan trabajar, analizar y archivar documentación, conectar equipos informáticos, así como disponer de aseo y un lugar donde guarecerse de las inclemencias del tiempo.

El objetivo de la labor de inspección es garantizar que las empresas de transporte cumplen la legislación en materias sensibles como los tiempos de conducción, descanso y pesos máximos permitidos y, de esta forma, contribuir a que las carreteras "sean más seguras". También pretende velar por el respeto de las condiciones laborales de los profesionales del sector y la libre competencia en el mismo.