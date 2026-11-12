Diputación de Bizkaia confía en que se logren acuerdos para aprobar "todas" las medidas fiscales planteadas

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, en rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha considerado que el acuerdo entre PNV y PSE-EE sobre las medidas fiscales de 2026 es "un buen acuerdo" pese a no contemplar varias de las propuestas recogidas en el proyecto de norma foral. En todo caso, ha confiado en que, en lo que resta de trámite en las Juntas Generales, se puedan alcanzar consensos para aprobar "todas las medidas" porque "la Diputación siempre ha entendido y sigue entendiendo que son buenas para el territorio".

El proyecto de norma de medidas tributarias para 2026 se encuentra actualmente en fase de tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia, tras ser aprobado el pasado mes de septiembre en el Consejo de Gobierno foral con la abstención de las dos diputadas del PSE-EE, partido que había expresado su disconformidad con el proyecto presentado en junio por la diputada general, la jeltzale Elixabete Etxanobe.

Los dos socios del Gobierno foral han acordado presentar una serie de enmiendas conjuntas relativas al marco común que PNV y PSE pactaron este verano para los tres territorios vascos pero, según ha explicado este jueves el secretario general del PSE-EE, Mikel Torres, hay otras cuestiones que están incluidas en el el proyecto de norma foral con las que el PSE "ya desde el primer momento dijo que no está de acuerdo, como el bonus a los directivos o las bonificaciones a los gimnasios o los seguros privados", y que los socialistas no van a respaldar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral de esta semana, Leixuri Arrizabalaga ha afirmado, al ser preguntada por esta cuestión, que la Diputación "siempre ha entendido y sigue entendiendo que todas las propuestas que recogen esta norma son buenas para el territorio y que van a impactar de una manera muy positiva".

Según ha indicado la portavoz del Ejecutivo vizcaíno, el proyecto de norma, que se aprobó en el Consejo de Gobierno "con un amplio consenso", nació "con la vocación de que se apruebe en su totalidad".

Arrizabalaga ha considerado que el acuerdo con el PSE "es un buen acuerdo", aunque "no recoge todas las medidas que la norma traía". Por ello, ha confiado en que las negociaciones en el seno de Juntas Generales entre los diferentes grupos políticos "puedan llevar a que se alcance el máximo acuerdo posible para que todas las propuestas recogidas en esa norma inicial puedan aprobarse".

DEBATE VIVO

"El debate en el seno de las Juntas Generales sigue vivo", ha insistido al ser cuestionada sobre qué sucederá con las medidas que no tienen el respaldo del PSE y, por tanto, que no cuentan en este momento con apoyos suficientes para salir adelante.

Así, ha señalado que la Diputación sigue "expectante viendo cómo se desarrolla esa negociación", en la que "todavía hay opción de, con otros grupos o con el mismo, llegar a un acuerdo más amplio y que se apruebe en su totalidad".

Según ha reiterado, "la Diputación entiende que todas las iniciativas que estaban recogidas inicialmente en la norma que presentamos en Juntas Generales son buenas para el territorio y confiamos y nos gustaría en que todas pudieran ser aprobadas al final de este proceso". Asimismo, ha esperado que el periodo electoral que se afronta afecte "lo mínimo posible" a estas negociaciones.