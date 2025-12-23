Diputación de Bizkaia licita por 62,9 millones el último tramo del túnel bajo la ría del acceso por Ezkerraldea

Proyecto del túnel bajo la ría entre Artaza y Ballonti - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha sacado a licitación, por 62,9 millones, el último de los cuatro lotes en los que se ha dividido el proyecto constructivo del futuro túnel bajo la ría, que conectará las rotondas de Artaza y Ballonti uniendo ambas márgenes. Con esta publicación, correspondiente al tramo de acceso por Ezkerraldea, el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial podrá iniciar en breve el proceso de adjudicación.

El último lote, denominado Lote 1, comprende los accesos por Sestao, Trapagaran y Portugalete, así como la conexión con los viales de la A-8 y la Variante Sur Metropolitana (VSM) y el emboquille de las dos galerías del túnel.

El presupuesto base de licitación asciende a 62,9 millones de euros, con un plazo estimado de ejecución de entre 46 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de febrero, según ha informado la Diputación vizcaína.

Este anuncio completa el proceso de publicación de los cuatro lotes del proyecto, tal y como adelantó el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, durante la presentación del proyecto constructivo el pasado mes de julio.

El Lote 4, el primero en salir a licitación, se publicó el 12 de agosto con un presupuesto de 146,8 millones de euros, y se trata del tramo en el que se ejecutarán los accesos por Getxo y Leioa. Se han recibido 7 ofertas de 23 empresas, actualmente en fase de evaluación, y está previsto que la adjudicación se formalice aproximadamente a mediados de febrero. El plazo estimado de ejecución será de unos 60,5 meses.

Posteriormente, el Lote 3, correspondiente al túnel desde Eskuinaldea, se publicó el 5 de noviembre por un importe de 150,1 millones de euros, con plazo de presentación de ofertas cerrado el 16 de diciembre. Este lote se encuentra ahora en fase de evaluación de las propuestas, con un plazo de ejecución estimado de 60 meses.

Por último, el Lote 2, centrado en la perforación de los dos tubos bajo la ría -entre Sestao/Portugalete y Lamiako-, se licitó el 28 de noviembre por 133,2 millones de euros. La recepción de ofertas permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026, y el plazo de ejecución previsto será de entre 50 meses.

AFECCIONES AL TRÁFICO

Las fases de obra de los dos lotes de Ezkerraldea tendrán una afección limitada al tráfico, con desviaciones puntuales. En el caso del lote 2 se eliminarán temporalmente carriles en el tramo entre la rotonda de Galindo (acceso al centro comercial Ballonti) y la rotonda de Nervacero.

También se reducirá la velocidad de circulación, pero no se estima que se produzcan retenciones relevantes, y se mantendrá en servicio el actual bidegorri.

En el lote 3, el emboquille para atacar el túnel desde Eskuinaldea requerirá ocupar temporalmente una parte del parque de Artatza, que posteriormente se recuperará en su totalidad, introduciendo mejoras de servicio como los paseos peatonales y ciclistas y la inclusión de nuevos elementos como el estanque de anfibios y la pista pumptrack.

En esta margen, la ejecución del enlace subterráneo (Lote 4) se ha diseñado en aproximadamente 5 fases de ejecución, intentando mantener 3 carriles de circulación en La Avanzada y desvíos de tráfico, que irán cambiando en estas cinco fases. Serán carriles algo más estrechos y de velocidad limitada en la zona de obra.

INFRAESTRUCTURA "ESTRATÉGICA"

La Diputación ha destacado que el túnel bajo la ría es una infraestructura estratégica para mejorar la movilidad de Bizkaia. Se trata de un proyecto "clave que transformará el patrón de movilidad entre márgenes y, por ende, de todo el Bilbao metropolitano", ha remarcado.

Según ha recordado, los tres objetivos "principales" serán reducir la congestión actual en la red de carreteras del área metropolitana, mallar la red de alta capacidad metropolitana, ofreciendo rutas alternativas al puente Rontegi, y reducir los sobrerrecorridos, es decir, la longitud y el tiempo de viaje.