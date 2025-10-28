La Diputación de Bizkaia recrea el Palacio foral en la instalación 'Caja de la historia'

El entorno del Palacio Foral en Bilbao acoge desde este martes la experiencia inmersiva en la 'Caja de la Historia', que recrea el interior de la sede de la Diputación Foral de Bizkaia. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entorno del Palacio Foral en Bilbao acoge desde este martes la experiencia inmersiva en la 'Caja de la Historia', que recrea el interior de la sede de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de los actos programados con motivo del 125º aniversario de este edificio.

Según ha informado la Diputación vizcaína, esta instalación "a pie de calle" permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre de 9.00 a 19.00 horas. Tras su paso por Bilbao, la propuesta recorrerá varios municipios de Bizkaia.

La instalación permite recorrer 18 metros lineales que recrean el interior del Palacio foral y rinde homenaje también a "hitos históricos" como el quinto centenario del Fuero Nuevo y el próximo 150º aniversario del Concierto Económico, conmemoraciones que "ponen en valor las raíces e identidad de Bizkaia", ha explicado.