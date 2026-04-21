La Diputación evaluará el impacto de las deducciones fiscales introducidas en el Impuesto sobre Sociedades en Álava

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava han instado a la Diputación Foral de Álava a elaborar un estudio integral sobre las deducciones fiscales que contempla la Norma Foral que regula el Impuesto sobre Sociedades, que evalúe, de manera fundamentada, su "impacto económico y su grado de adecuación a las finalidades pretendidas por cada una de ellas".

PNV, PSE y Elkarrekin Araba han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de la coalición en la comisión de Hacienda, celebrada este martes en las Juntas alavesas.

El estudio atenderá a indicadores como creación de empleo estable y de calidad, impacto en la transición energética, fomento de la investigación, desarrollo e innovación u otros que resulten pertinentes, incorporando un análisis de la distribución y alcance de dichas deducciones en función de la tipología de empresas.

La Diputación Foral de Álava presentará los resultados de dicho estudio, en cuanto se disponga de datos que permitan su valoración, en la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, con el fin de "facilitar el debate político, la toma de decisiones informadas" y, en su caso, "la revisión de las deducciones vigentes cuando los resultados del estudio así lo aconsejen, de conformidad con criterios de justicia fiscal, equidad, eficacia social y reactivación económica".

En la moción, las Juntas Generales de Álava reconocen la importancia del Impuesto sobre Sociedades en la suficiencia y la equidad del sistema tributario alavés, así como la importancia de que las deducciones fiscales asociadas a este impuesto se orienten de manera eficaz al logro de objetivos de interés general como "la inversión productiva, la creación de empleo de calidad, la innovación y la transición ecológica".

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, se ha mostrado satisfecho de poner en marcha un estudio para "analizar profundamente si las deducciones del impuesto a las grandes empresas son útiles para la sociedad, y si son justas y si son equitativas", con el objetivo de "avanzar poco a poco hacia un sistema fiscal más justo".

"Desde una perspectiva de justicia fiscal y de buena gestión de los recursos públicos, resulta necesario disponer de información que vaya más allá del dato agregado de gasto fiscal y permita evaluar de forma sistemática a quién benefician las deducciones, qué impacto real tienen y si están cumpliendo los objetivos para los que fueron diseñadas", ha concluido.