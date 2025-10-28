La Diputación Foral de Álava adjudica el contrato de suministro de gas natural para 2026 y 2027

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha adjudicado junto a 18 entidades locales, organismos forales y fundaciones el nuevo contrato para el suministro de gas natural canalizado durante los años 2026 y 2027 a la empresa Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterráneo SL.

En un comunicado, ha informado de que el Consejo de Gobierno Foral ha acordado este martes la adjudicación de este contrato a través de la Central Foral de Compras, con el objetivo de "conseguir mejores precios y ahorrar costes a las instituciones públicas". El nuevo contrato garantiza un descuento del 30% en la mayoría de las tarifas respecto al contrato vigente que concluye el próximo 31 de diciembre.

A este acuerdo marco están adheridos la Diputación Foral de Álava; los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Amurrio, Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Arratzua-Ubarrundia, Iruña de Oca, Labastida, Legutio, Llodio y Elciego; la Junta Administrativa de Arbulu; las Juntas Generales de Álava; el Instituto Foral de Bienestar Social; Bomberos de Álava; Indesa 2010 SL; y las fundaciones Artium y Catedral Santa María.

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral puso en marcha en 2016 la Central Foral de Compras que ha licitado y adjudicado desde distintos contratos de suministro de electricidad, gas natural, gasóleo, pellet, material de oficina y servicios postales con ahorros significativos.