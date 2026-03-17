La Diputación Foral de Álava incorporará a su parque móvil cuatro nuevos vehículos industriales electrificados

Archivo - La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, y Administración Foral, Cristina González, en un vehículo eléctrico - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava va a incorporar este año al parque móvil foral cuatro nuevos vehículos industriales electrificados, con el objetivo de continuar renovando la flota con criterios de sostenibilidad ambiental.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes la licitación de cuatro lotes para el suministro de los cinco vehículos industriales con un presupuesto máximo de 310.179 euros y un plazo de ejecución de veinte semanas.

Así, adquirirá una furgoneta compacta, homologada como vehículo para transporte de mercancías (N1), híbrida enchufable (PHEV), con distintivo ambiental 'Cero Emisiones'; y una furgoneta compacta, homologada como vehículo para transporte de mercancías (N1), híbrida enchufable (PHEV), con distintivo ambiental 'Cero Emisiones' y zona de carga convertible.

Por otro lado, se hará con dos camionetas pick-up, homologadas como vehículo para el transporte de mercancías (N1), microhíbrida (MHEV), con distintivo ambiental mínimo 'Eco'; y un furgón, homologado como vehículo para transporte de mercancías (N2), Diesel Euro VI con distintivo ambiental mínimo 'B'.

El parque móvil de la Diputación Foral de Álava dispone en este momento de 44 vehículos con certificado 'cero emisiones' o 'Eco' y la adquisición de estos cuatro lotes elevará esta cifra a los 48 automóviles.

La Diputación Foral de Álava está renovando durante los últimos años su parque móvil con criterios de seguridad y eficiencia energética y está incorporando, en la medida de lo posible y atendiendo siempre las necesidades de servicio público, vehículos eléctricos e híbridos para contribuir a reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia de su flota.

La sostenibilidad y el menor impacto medioambiental de los vehículos es uno de los criterios clave para evaluar las ofertas que se presenten a esta licitación, así como la duración de las baterías y el porcentaje de materiales reciclados usados en su fabricación.