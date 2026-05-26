La Diputación Foral de Álava instalará este año dos pantallas acústicas en la N-622, a la altura de Arangiz

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VITORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava comenzará este año la instalación de dos pantallas acústicas en la carretera N-622, a la altura de Arangiz, para "mitigar el ruido que el tráfico de vehículos que circulan en esta vía de alta capacidad genera en las personas que viven y trabajan en esta localidad alavesa".

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la licitación del contrato para la ejecución de esta infraestructura, con un presupuesto de 734.568 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La previsión es comenzar las obras a finales de este verano y poner en servicio las pantallas durante la primavera de 2027.

El proyecto contempla la instalación de dos pantallas acústicas en la N-622 a la altura de Arangiz: la primera estará ubicada en la calzada sentido Vitoria-Gasteiz, entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,9 y con una longitud de 192 metros; y la segunda, en la calzada sentido Bilbao, entre los puntos kilométricos 5,8 y 5,9, y será de 152 metros.

Con la instalación de estas dos pantallas, el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad culminará el desarrollo del vigente 'Plan de Acción contra el Ruido de Álava', que ha conllevado una inversión de casi 2,7 millones de euros.

Al respecto, la Diputación ha enumerado las futuras pantallas de Arangiz, las ya finalizadas en la N-622 a la altura de Sarria, en la N-622 a la altura de Ametzaga y en la N-102 a la altura de Ariñez, así como las dos pantallas acústicas en la N-622 a la altura de Arangiz que se encuentran en ejecución.

La institución foral ha puesto en valor que este conjunto de actuaciones "mejora la calidad de vida y el bienestar de casi 400 alaveses que viven o trabajan en estas localidades", ubicadas en vías de alta densidad de circulación de vehículos, ya que han visto o van a ver reducido de forma importante el nivel de ruido del tráfico rodado que llega a sus viviendas y centros de trabajo.