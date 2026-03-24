La Diputación Foral de Álava invierte 445.000 euros en realizar una auditoría técnica de las carreteras alavesas

VITORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado este martes la adjudicación del contrato para realizar el inventario de las características físicas, estructurales y funcionales de la Red de Carreteras de Álava a la UTE formada por las empresas Rauros Zmcom, Euroconsult Nuevas Tecnologías y Drace Geocisa, por un importe de 445.353 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 12 meses.

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias encarga a través de este contrato la realización de una auditoría técnica con el fin de disponer de información actualizada, detallada y completa del estado de las carreteras alavesas y todos sus elementos.

En un comunicado, la Diputación ha destacado que esta información "constituye una herramienta esencial de cara a definir el trabajo diario y la planificación para su conservación y modernización".

El anterior estudio de este tipo se realizó en 2016. El inventario adjudicado este martes recogerá información de los casi 1.500 kilómetros de la Red Foral de Carreteras, incluyendo características sobre el entorno, como por ejemplo, tipo de terreno (llano, accidentado o muy accidentado), desmontes y terraplenes, cunetas, aceras y medianas.

También constará de información sobre las características geométricas como trazado en planta (radios de curvatura), trazado en alzado (pendiente), y sección transversal (número de carriles, plataforma, peraltes y mediciones de gálibo). Además, incluirá información sobre los equipamientos de la vía: señalización, balizamiento y barreras de seguridad, zonas de servicio y estacionamiento o iluminación.

Asimismo, se indicarán puntos singulares, como pasos a nivel, túneles, travesías urbanas, elementos reductores de velocidad y enlaces e intersecciones, y se pondrán a disposición de los conductores las características y estado del pavimento, así como el estado de la señalización horizontal y marcas viales.

El inventario también incluye información sobre las características estructurales y funcionales relacionadas con la seguridad y el confort en la conducción: capacidad portante, adherencia, textura y regularidad superficial.

Para la realización de este inventario se utilizarán sistemas automáticos sobre vehículos que captan imágenes de alta resolución en 360º de cada diez metros de todas las carreteras. Asimismo, se practicarán pruebas técnicas sobre el terreno para medir distintos aspectos y características de la calzada y su equipamiento.