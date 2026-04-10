La Diputación Foral de Álava organiza observaciones de aves y talleres para menores en los parques naturales

Programa de actividades en los parques naturales de Álava - DFA

VITORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava, a través de su Servicio de Patrimonio Natural, ha organizado un completo programa de actividades para este comienzo de primavera en los parques naturales de Aizkorri-Aratz, Valderejo, Gorbeia e Izki, con observaciones de aves y talleres infantiles, entre otras.

En un comunicado, la institución foral ha señalado que esta iniciativa está dirigida a todos los públicos, con especial atención a las familias, y une propuestas de ocio, educación ambiental y divulgación del patrimonio natural del Territorio.

El programa arranca en el parque natural de Valderejo con una visita guiada centrada en las aves alpinas que se celebrará el 18 de abril en el Parketxe de Lalastra.

La actividad permitirá a las personas participantes adentrarse en el conocimiento de estas especies, comprender su papel en el ecosistema y analizar los retos a los que se enfrentan en un contexto de cambio climático. La propuesta combina una introducción teórica con una salida al entorno natural para la observación directa de aves y el aprendizaje de su identificación.

En Aizkorri-Aratz, se celebrará el 19 de abril en el Parketxe de Araia un taller de anillamiento científico de aves. La actividad, guiada por un anillador acreditado, permitirá conocer de cerca el proceso de captura, recogida de datos biológicos, anillamiento y liberación de aves. Se trata de una propuesta educativa y de sensibilización ambiental dirigida tanto a personas adultas como a público infantil, que deberá acudir acompañado.

Por su lado, el parque natural de Valderejo albergará el 18 de abril una visita guiada centrada en las aves alpinas del espacio natural, en el Parketxe de Lalastra.

El parque natural de Gorbeia acogerá los días 24 y 25 de abril la 'Noche de Anfibios' en el Parketxe de Sarria. Una experiencia nocturna que permitirá conocer uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta. Durante la actividad se visitarán diferentes enclaves como la charca del parketxe y los humedales del entorno de Marakalda, donde será posible observar diversas especies en su hábitat natural.

PÚBLICO FAMILIAR

De otro lado, en el parque natural de Izki se desarrollarán varias actividades orientadas especialmente al público familiar. El 18 de abril, en el Parketxe de Korres, tendrá lugar un taller de manualidades dirigido a niños y niñas a partir de 7 años, en el que elaborarán un móvil articulado inspirado en el pico mediano, utilizando materiales naturales y fomentando la creatividad.

Asimismo, para el 25 de abril se ha programado, en el área recreativa de Korres, un taller de construcción con mimbre seco, en el que las personas participantes crearán de forma colaborativa una estructura tipo chabola, aprendiendo técnicas básicas de trenzado y montaje con materiales naturales en plena naturaleza.

Con este programa, la Diputación Foral "refuerza su compromiso con la educación ambiental y la puesta en valor de sus espacios naturales protegidos, ofreciendo a la ciudadanía propuestas accesibles, participativas y sostenibles que invitan a disfrutar y conocer el entorno natural del Territorio", ha subrayado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.

Todas las actividades son gratuitas y requieren de inscripción previa a través de las páginas web de cada parque natural.