Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Irun pactan el modelo de infraestructura deportiva para Txenperenea - DFG

SAN SEBASTIÁN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun y el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa han alcanzado un acuerdo sobre el programa deportivo que acogerá la nueva infraestructura que se construirá en el ámbito de Txenperenea, acuerdo basado en las necesidades y demandas de los clubes usuarios de estas instalaciones.

La propuesta ha sido compartida en una reunión celebrada entre la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y la diputada foral de Deportes, Goizane Álvarez, en la que han participado también el director de Deportes de la Diputación, Roberto Ramajo, el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Borja Olazabal, y representantes de los clubes B.A.T. Bidasoako Atletiko Taldea y Rugby Club Irun.

La institución foral y el Consistorio irundarra han acordado los términos de las futuras instalaciones deportivas conforme a un programa deportivo que define las características y prestaciones de la futura infraestructura, garantizando unas "condiciones adecuadas" para la práctica del atletismo y del rugby con instalaciones homologables por los organismos competentes.

Este programa deportivo contempla la ejecución de un estadio de atletismo y un campo de rugby, ambos con las dimensiones reglamentarias necesarias para su certificación oficial y atendiendo a las demandas históricas de ambos clubes.

La pista de atletismo será estándar y de 400 metros de cuerda, habilitada para pruebas de 100 y 110 metros vallas, con ocho calles tanto en la recta como en el anillo, así como un anillo perimetral de hierba artificial de 500 metros destinado a calentamiento. El recinto interior contará con una superficie de hierba natural y un campo de césped homologado para la práctica del rugby, compatible con las pruebas de lanzamientos, además de la dotación completa de equipamientos reglamentarios como ría para carreras de obstáculos, jaula de lanzamientos y zonas de saltos.

El único edificio previsto en la parcela será el correspondiente al graderío, bajo el cual se dispondrán los espacios destinados a servicios y entrenamiento. Esta instalación tendrá una superficie construida aproximada de 3.600 metros cuadrados e incluirá un graderío con capacidad para unas 800 personas, torre de cronometraje y zona de jueces.

Asimismo, se habilitará una superficie cubierta de entrenamiento de 1.800 metros cuadrados, con pavimento de pista, una instalación de velocidad con seis calles de 60 metros, pasillos para saltos y zona de lanzamientos. El edificio se completará con vestuarios, aseos, gimnasio, bar, almacenes, salas polivalentes y espacios técnicos.

PASO PREVIO

La alcaldesa de Irun ha señalado que este programa deportivo pactado es "el paso previo necesario" para poder empezar a trabajar el convenio de financiación con todas las instituciones, un asunto todavía pendiente y que es "clave" para el traslado de las instalaciones actuales de Plaiaundi.

Laborda ha afirmado que seguirá trabajando para que el Gobierno Vasco revalide el compromiso de financiación suscrito en su día y ha subrayado que "el Ayuntamiento está cumpliendo con toda la tramitación urbanística necesaria".

"Confío en que, más pronto que tarde, podamos dar el paso definitivo entre todas las administración implicadas para financiar el traslado de las instalaciones, liberar Plaiaundi y avanzar en la recuperación ambiental de esta zona protegido de nuestra ciudad", ha añadido.

Por su parte, la diputada foral de Cultura y Deportes ha subrayado que "este acuerdo aporta certezas: define una infraestructura homologable y moderna para el atletismo y el rugby, pensada para los clubes y abierta a la ciudadanía".

Además, ha remarcado que "es una apuesta por la salud y la igualdad de oportunidades, para que la práctica deportiva de calidad no dependa del lugar donde se viva". "Nos permite avanzar con responsabilidad en el doble objetivo: garantizar un traslado con garantías y, al mismo tiempo, facilitar la recuperación ambiental de Plaiaundi con una respuesta real y coordinada entre instituciones", ha concluido.