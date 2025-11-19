La Diputación de Gipuzkoa expresa su "más enérgica condena" de la última agresión machista en Zarautz

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha manifestado su "más enérgica condena" frente a la última agresión machista registrada en la localidad guipuzcoana de Zarautz, y ha mostrado su "cercanía y solidaridad" con la víctima, así como con sus familiares y personas allegadas.

Según el Protocolo Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres de Gipuzkoa, la Diputación se ha adherido a la declaración de condena del Ayuntamiento de Zarautz. Además, en la declaración de la Diputación se recuerda que "este tipo de hechos tiene su origen en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en actitudes e ideas machistas que pretenden dominar y controlar a las mujeres".

Por todo ello, una vez más, las mismas fuentes han reivindicado la igualdad. "El respeto por la igualdad de mujeres y hombres, así como por la dignidad, la libertad sexual y la integridad física de la persona, son derechos inviolables", han destacado.

La Diputación se adhiere a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento para este jueves a mediodía y ha llamado a la ciudadanía a que se sume y participe activamente en dicho acto.