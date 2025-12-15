Diputación de Gipuzkoa impulsa el documental 'Hauspoa & Tunela', que desvela el origen de la trikitixa en Zumarraga

Presentación del documental 'Hauspoa & Tunela' - DFG

SAN SEBASTIÁN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha impulsado el documental 'Hauspoa & Tunela', que desvela el origen de la trikitixa en Zumarraga. Más de veinte voces -entre ellas Kepa Junkera, Bernardo Atxaga y Jon Maia- reconstruyen una historia que combina "tradición, mestizaje e identidad cultural". El filme, dirigido por Gorka Hermosa e Iñaki Pinedo, se estrenará este viernes en el Teatro Principal de San Sebastián con actuaciones y testimonios de figuras de la cultura vasca.

El documental 'Hauspoa & Tunela (El túnel del fuelle)', en un acto que ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, la diputada de Turismo y Movilidad, Azahara Domínguez, el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, y el director del documental, Iñaki Pinedo. El compositor y acordeonista Gorka Hermosa, que también ha colaborado en el documental, ha participado por streaming.

"Este documental es un acto de justicia cultural. Nos recuerda que nuestras tradiciones no nacen de la nada, sino del encuentro entre pueblos, del mestizaje y de la curiosidad por lo que viene de fuera", ha señalado la diputada de Cultura.

Así, ha destacado que "la trikitixa es un símbolo de Gipuzkoa, pero también un ejemplo de cómo la cultura se transforma cuando se abre al mundo". "Quiero poner en valor el trabajo de los directores y agradecer a Zumarraga -cuna de esta tradición- su compromiso con la memoria musical del territorio. Desde las instituciones defendemos una cultura viva, accesible y que conecte a las nuevas generaciones con su patrimonio", ha sostenido.

Por su parte, Azahara Dominguez ha señalado que "es una forma de acercarse a Gipuzkoa, de adentrarse en el territorio desde la pausa y de forma consciente, de descubrir nuestro pasado y entender cómo hemos llegado hasta aquí". "Celebramos que se lleven a cabo documentales como éste, ya que reflejan a la perfección los valores con los que queremos que la gente nos identifique: como el valor de la convivencia, el compromiso con la memoria y el orgullo de lo que somos", ha añadido.

Por su parte, Mikel Serrano ha subrayado que "'Hauspoa & Tunela' es también un reconocimiento a la historia social de nuestro pueblo" y ha destacado que Zumarraga "ha sido siempre un lugar de acogida, de trabajo y de encuentro, y de ese cruce de caminos nació una de las expresiones culturales más queridas de nuestro país".

Serrano ha señalado que "la trikitixa forma parte de la identidad colectiva de Zumarraga y de muchas generaciones que han hecho de la música un espacio de convivencia", y ha agradecido "el trabajo de quienes han hecho posible este documental, así como el compromiso de las instituciones por preservar y difundir una memoria cultural que nos explica como comunidad".

El director Iñaki Pinedo ha apuntado que el documental cuenta "una historia que representa el enriquecimiento que la llegada de personas de diferentes orígenes sociales, culturales y lingüísticos aporta a cualquier cultura de acogida". Según ha explicado, "la experiencia ha supuesto un viaje inmersivo al mundo del acordeón y de la Trikitixa, del que conocía muy poco".

ACTUACIONES

El estreno combinará la proyección con actuaciones musicales de Joseba Tapia, Gorka Hermosa, Zumarragako Trikitixa, Enrike Zelaia, la participación de Toti Martínez de Lezea, y la presencia del icónico Kepa Junkera. También actuarán otros músicos de Zumarraga como Antxiñako Ama Txistulariak y la cantante Maddi Madina.

El documental cuenta la llegada en 1859 a Zumarraga de un pequeño acordeón traído por un trabajador italiano de las obras del tren Madrid-París. Aquel sonido nuevo se fusionó con la tradición local de las pandereteras, dando lugar a la trikitixa moderna. En 1920, en el Bar Euxebio, nacería la primera formación estable de trikitixa, la aún activa Trikitixa de Zumarraga, pionera también en grabar el primer disco del género en 1924.

La obra integra más de veinte testimonios de figuras como Fermín Muguruza, Bernardo Atxaga, Jon Maia, Kepa Junkera, Joseba Tapia, Toti Martínez de Lezea o Garikoitz Mendizabal, así como de los actuales miembros de la Trikitixa de Zumarraga.

Además del estreno en San Sebastián, el documental se presentará los días 27, 28 de enero en Madrid (Cines Embajadores), en el Canal 24 Horas de TVE. A finales de enero llegará a a Bilbao y en marzo viajará a Santander y en julio al Festival PIR de los Pirineos. A su vez el documental está haciendo desde noviembre el circuito de festivales de cine, y ha sido seleccionado en festivales de Argentina, Colombia y España.

Para acercarlo a todos los rincones de Euskadi, se ha creado el formato "kalejira + concierto + proyección". La producción ha sido financiada con fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Ayuntamiento de Zumarraga, además del propio consistorio, la Diputación Foral de Gipuzkoa y Caja Rural de Navarra.