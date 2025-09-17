Diputación de Gipuzkoa insiste en la necesidad de 28 familias de acogida de urgencia

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha actualizado este miércoles la situación de las necesidades de familias de acogida en el territorio, tras la llamada de urgencia realizada a principios de este mes, y ha renovado el llamamiento a la ciudadanía ante la necesidad de 28 familias.

"En estos momentos, en Gipuzkoa necesitamos un total de 28 familias de acogida de urgencia: 10 familias que puedan atender a niñas y niños de entre 0 y 3 años y otras 18 para menores de hasta 6 años", ha detallado Berasaluze en rueda de prensa.

Desde la presentación de la campaña, 39 personas se han interesado y han solicitado información, tanto por vía telefónica como a través del formulario habilitado en la web de la Diputación. En la actualidad, 85 niñas, niños y adolescentes necesitan vivir en familia en Gipuzkoa. En conjunto, la Diputación tutela a 885 menores, de los cuales 556 residen en centros y 329 conviven con familias de acogida.

La portavoz ha subrayado que el acogimiento familiar "es fundamental para garantizar el bienestar de estos menores en situación de vulnerabilidad". "No se trata de un camino sencillo, ya que conlleva dudas, retos y miedos, pero también aporta ilusión, valentía, compromiso y, sobre todo, mucho cariño", ha afirmado.

"Abrir las puertas del hogar significa ofrecer afecto y estabilidad a quienes más lo necesitan, y refleja la capacidad solidaria y responsable de la comunidad guipuzcoana", ha añadido la responsable foral.

El objetivo de este recurso es proporcionar "estabilidad, bienestar y afecto", atendiendo las necesidades emocionales, físicas y sociales de los menores. Se trata de un acto "altruista" de integración temporal, en estrecha colaboración con la Administración, que "respeta la historia de cada niño o niña y que, siempre que sea positivo para ellos, permite mantener el vínculo con su familia de origen". La acogida no es adopción, ni un paso previo a ella, sino una medida de protección adaptada a cada situación.

En Gipuzkoa existen tres modalidades de acogida: la urgente, de hasta seis meses de duración, destinada a casos que requieren evaluación inmediata; la temporal, de hasta dos años, dirigida a menores cuya familia de origen tiene posibilidades de recuperación; y la permanente, cuando no se prevé el retorno al hogar en el corto plazo.

Por último, Irune Berasaluze ha recordado que las personas interesadas pueden obtener información en el teléfono 682 554 433 o a través de la página web www.gipuzkoa.eus.