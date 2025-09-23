Diputación de Gipuzkoa pone en marcha un programa de 1,5 millones para acompañar a las pymes en la transición verde

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación foral de Gipuzkoa ha aprobado el programa Enpresak Berritzen: Ekonomia berdea', dotado con 1,5 millones para acompañar a las pymes guipuzcoanas en su transición hacia la economía verde.

En rueda de prensa, la portavoz de la institución foral, Irune Berasaluze, ha indicado que esta iniciativa "subvencionará hasta el 50% de los proyectos que sustituyan equipamientos para optimizar recursos y reforzar la competitividad empresarial".

El programa cuenta con un presupuesto total de 1.500.000 de euros y subvencionará hasta el 50% de los costes elegibles con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Las ayudas están dirigidas a pymes de entre cinco y menos de 250 empleados, "con el objetivo de mejorar su competitividad mediante inversiones para sustituir equipamientos por otros que incorporen mejoras en el uso de recursos y criterios de economía verde, optimizando así sus procesos y reforzando su posicionamiento empresarial", según Berasaluze.

El plazo de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y se atenderán y permanecerá abierto hasta las 13.00 horas del 16 de octubre o hasta agotar el presupuesto si se produce antes. Los proyectos subvencionados deberán iniciarse a partir del 1 de julio de 2025 y justificarse antes del 30 de junio de 2026.

Berasaluze ha subrayado que "este programa refleja el compromiso de la Diputación con un modelo de crecimiento económico más verde, en el que las PYMEs son el motor de la competitividad y la innovación en Gipuzkoa. Queremos acompañar a nuestras empresas en la transición hacia modelos de economía verde, convirtiendo esta transformación en una ventaja competitiva para sus procesos productivos".

"Con Enpresak Berritzen: Ekonomia Berdea, la Diputación reafirma su apoyo a las empresas, incentivando inversiones estratégicas que permitan reducir costes, optimizar recursos y fortalecer la posición de las pymes guipuzcoanas en un mercado cada vez más exigente", ha incidido.