Diputación de Gipuzkoa reactiva la línea directa entre el aeropuerto de Hondarribia y San Sebastián

El Departamento De Movilidad, Turismo Y Ordenación Del Territorio Vuelve A Poner En Marcha La Línea Directa Entre El Aeropuerto De Hondarribia Y El Centro De Donostia Y Aumenta Las Conexiones Con El De Loiu. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación foral de Gipuzkoa vuelve a poner en marcha el 1 de junio la línea directa entre el aeropuerto de Hondarribia y el Centro de San Sebastián. Además, aumenta las conexiones con el aeropuerto de Loiu en Bilbao.

En rueda de prensa en el aeropuerto de Hondarribia, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha explicado que su Departamento "volverá a aumentar un verano más los servicios de Lurraldebus que conectan con los aeropuertos de Hondarribia y Loiu, para que todas las personas puedan acceder a estas infraestructuras de forma sostenible, cómoda, segura y asequible".

Domínguez, acompañada por el alcalde de la localidad, Igor Enparan, ha explicado que, por tercer año, su Departamento va a poner en marcha la línea directa que une el aeropuerto con el centro de Donostia (E30) y que el pasado verano "superó los 14.000 viajes, un 83% más que en 2024, consolidándose como un "servicio útil y accesible para la ciudadanía".

Según ha detallado, su Departamento ha realizado un estudio de los horarios, para "ajustarse todavía mejor" a la oferta de vuelos del aeródromo guipuzcoano y que, en consecuencia, "las y los viajeros tengan que esperar menos".

De este modo, a partir del próximo 1 de junio esta línea saldrá de lunes a sábado de la estación de autobuses de San Sebastián a las 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, mientras que los servicios desde el aeropuerto serán a las 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.45, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, y a las 21.45 horas.

Por su parte, los domingos, las salidas desde la capital guipuzcoana serán a las 07.00, 08.00, 10.00, 11.00 12.00, 13.00, 14.15, 16.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas y desde Hondarribia a las 07.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 21.45 horas.

El servicio se prestará con un autobús con portamaletas y una vez esta línea esté en funcionamiento y "a fin de evitar la sobrecarga de personas usuarias que en los meses estivales experimenta la línea E21", esta línea dejará de entrar en el aeropuerto y también se eliminará la parada del exterior.

Por otro lado, Domínguez ha recordado que, desde el pasado verano, las y los viajeros pueden comprar la tarjeta Mugi anónima en la tienda de regalos del propio aeropuerto. "El año pasado constatamos que éste es un servicio muy demandado y lo hemos ajustado todavía mejor a la oferta de vuelos del aeropuerto para que dé respuesta a las necesidades reales de las personas usuarias, de forma que cada vez más gente pueda acercarse en transporte público al aeropuerto, independientemente si van a viajar por placer o por trabajo", ha apuntado.

Por su parte, Enparan ha considerado que "el aeropuerto de Hondarribia es una infraestructura clave para garantizar la conectividad estratégica tanto de nuestro municipio como del conjunto de la comarca".

Por ello, ha considerado "muy positivo el refuerzo de los servicios vinculados al aeropuerto y la mejora de las conexiones con Donostia, ya que contribuyen a ofrecer una movilidad más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades del territorio".

MÁS SERVICIOS A LOIU

Por otro lado, Domínguez ha informado de que también el 1 de junio se ampliará el servicio al aeropuerto de Loiu (DO04). Desde San Sebastián, se adelanta la primera salida, con un servicio a las 04.00 horas desde la estación de autobuses.

Desde esa hora, habrá salidas cada 30 minutos hasta las 21.30 horas. Por su parte, para regresar del aeropuerto, habrá autobuses cada media hora entre las 06.15 y las 23.15 horas, y un último servicio a las 00.00 horas, ajustando así la línea al horario del propio aeropuerto.

La diputada foral ha recordado que esta línea está integrada en Mugi desde marzo de 2024, por lo que la gente que dispone de esta tarjeta viaja a un precio "muy asequible". "Este verano volvemos a reforzar nuestro compromiso con el transporte público, facilitando los desplazamientos hacia los aeropuertos con servicios rápidos, cómodos y asequibles y ajustando el horario de nuestros autobuses a la oferta de vuelos existente, evitando así que la ciudadanía tenga que depender del vehículo privado y de terceras personas para llegar a los aeropuertos", ha subrayado.