Diputación de Gipuzkoa subvenciona 73 proyectos de cooperación al desarrollo, seis más que en 2024

El Departamento de Cooperación de la Diputación foral de Gipuzkoa subvencionará 73 proyectos de cooperación este año, seis más que el año pasado, que recibirán 4.376.825 euros, un presupuesto un 9,7% mayor que en el año precedente. No obstante, el 44% de solicitudes han quedado fuera.

En un comunicado, la diputada foral de Cultura y Cooperación, Goizane Álvarez, ha destacado que "la crisis humanitaria global ha hecho que un número creciente de ONGs se haya volcado en proyectos de emergencia, dificultando el acceso a las ayudas".

El Departamento foral de Cooperación ha resuelto la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional 2025, con un total de 73 proyectos subvencionados que recibirán 4.376.825 euros, un presupuesto un 9,7% mayor que en 2024. Tanto el número de iniciativas apoyadas (6 más que en 2024) como el presupuesto destinado han sido "los más elevados de al menos la última década", ha subrayado la diputada foral.

"La fuerte presión de las crisis humanitarias que se viven en distintas partes del mundo ha derivado en un incremento notable de las solicitudes en proyectos de emergencia, lo que ha endurecido el acceso a las ayudas", ha explicado Álvarez, que se ha lamentado de que "un 34% de los 111 proyectos presentados se han tenido que quedar fuera".

"Ya el año pasado, constatamos que muchas ONGs habían tenido que reorientar su labor hacia la emergencia humanitaria, llegando a duplicarse el número de solicitantes de ayudas a proyectos de estas características", ha señalado.

"Esto demuestra que estamos ante un sector comprometido, que sigue apostando por la solidaridad internacional a pesar de las dificultades, y por eso en 2025 reforzamos la partida a estas ayudas, a las que hemos destinado 4,3 millones de euros, una cuantía que representa el 80% del presupuesto total del Departamento de Cooperación", ha incidido.

América Latina concentra de nuevo la mayor parte de las iniciativas, con un 70% de los proyectos, 24 en total, en cuatro países: Guatemala, México, Colombia y Bolivia.