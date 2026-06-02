Diputación, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ratifican el convenio de la Autoridad de Movilidad de Álava

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VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el proyecto de norma foral de ratificación del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para dar continuidad a la Autoridad de Movilidad de Álava (AMA) y trabajar con el objetivo de "constituir este órgano de colaboración en consorcio".

Según ha explicado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, este proyecto de norma foral será tramitado a continuación ante las Juntas Generales de Álava para su aprobación en sesión plenaria.

La Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearon en 2018 la AMA como órgano de coordinación y colaboración interinstitucional para definir de forma conjunta políticas públicas "eficaces y eficientes" de cara a promover el uso del transporte público en Álava, avanzar en la integración tarifaria y dotar a este foro de la fórmula jurídica de consorcio.

Este convenio finaliza este año su vigencia y resulta necesario suscribir un nuevo convenio para proseguir estos trabajos. El objetivo de las instituciones que participan en este órgano es sentar las bases del futuro consorcio durante este ejercicio 2026.