Disminuyen un 2,29% los delitos en Euskadi en el primer semestre del año respecto a 2025 y se sitúan en 70.733

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BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delitos cometidos en Euskadi en el primer semestre del año han sido 70.733, lo que supone un 2,29% menos en el mismo periodo del año anterior. Entre los más graves, entre enero y junio de 2026 se han contabilizado cinco homicidios, tres menos que en el mismo periodo de 2025, aunque han subido un 10,8% los casos de malos tratos en el ámbito familiar.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha publicado este jueves los datos correspondientes a las infracciones penales del primer semestre del año. Los datos de la Ertzaintza y policías locales reflejan un descenso del 2,29% en las infracciones penales respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y junio de 2026 se han contabilizado 70.733 delitos, de los cuales el 76% son delitos presenciales y 24% delitos informáticos.

Además, la Policía vasca ha realizado 14.744 detenciones, de las cuales 4.443 han sido por requisitoria judicial, y 45.530 investigaciones.

Respecto al origen de las personas detenidas e investigadas, el 38% son de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los delitos presenciales más comunes son los delitos contra el patrimonio y de orden socioeconómico, con 39.091 infracciones penales contabilizadas, de forma que descienden un 4,65% respecto al año anterior. Las más numerosas son los hurtos, que ascienden a 21.460 delitos. Asimismo, se han contabilizado 6.558 robos con fuerza en las cosas.

ESTAFAS

Las estafas suponen el 20% del total de los delitos registrados por la Policía vasca en los primeros seis meses de 2026. Las estafas presenciales han subido ligeramente de 1.358 a 1.598 delitos, y las estafas informáticas se han reducido un 5,7%. El 88,2% de los delitos cometidos en el ciberespacio son estafas.

Entre los delitos más graves, durante el primer semestre del año se han contabilizado cinco homicidios, tres menos que en el mismo periodo de 2025. La Policía vasca también ha registrado 6.157 delitos de lesiones, que suben un 6,2%. Los malos tratos en el ámbito familiar suben un 10,8% y se han anotado 646 delitos contra la libertad sexual.