El dispositivo de seguridad por el partido Athletic-Paris Saint-Germain trabaja "ya desde anoche" controlando accesos

Archivo - Agentes de la Ertzaintza durante un operativo antes del partido del Athletic Club - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Ertzaintza trabajan "ya desde anoche" en el control de la frontera con Francia y de los accesos a Bilbao, dentro del operativo establecido para prevenir incidentes con motivo del partido entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain, que tendrá "los momentos críticos" en los puntos en los que "se encuentren las aficiones de forma improvisada", según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

El partido entre Athletic y Paris Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League, se disputará a las 21.00 horas en San Mamés y se espera que alrededor de 2.500 aficionados franceses se acerquen a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.

Según ha explicado el consejero de Seguridad en una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, el dispositivo de seguridad con motivo de este encuentro "se montó ya desde anoche", de manera que ha habido patrullas de la Ertzaintza vigilando la frontera y los accesos a Bilbao para "intentar identificar a gente que puede ser problemática por su 'ficha de servicios'".

A lo largo de la jornada, habrá desplegado un dispositivo en el que van a intervenir alrededor de 600 ertzainas de diferentes unidades y "un buen número" de policías municipales de Bilbao, con los que se ha establecido "un ejercicio de coordinación muy importante", además de "medios materiales "como el vallado en torno a San Mamés.

Zupiria ha augurado que "los momentos críticos" se producirán, "como siempre, en aquellos puntos o situaciones en las que se encuentran las aficiones" de los dos equipos "de forma improvisada", aunque también pueden surgir el "problema" de "quienes aparezcan sin una entrada y con la intención de montar un lío".

El consejero, que ha recordado que el equipo francés "tiene su fama" por el hecho de que "algunos de sus aficionados no son ejemplares", ha aludido a las "experiencias conocidas" ya en Euskadi, en concreto en Bilbao en 2011 y el año pasado en San Sebastián. Por ello, ha remarcado es preciso hacer "bien nuestro trabajo" para intentar "evitar cualquier disturbio".

MATERIALES DE LA ERTZAINTZA

En otro orden de cosas, se ha referido a las recientes peticiones del sindicato Esan de recuperación del uso de pelotas de goma y de ErNE de autorización del uso de pistolas de gas pimienta, sobre las que ha preferido no dar su opinión "como político".

Zupiria ha considerado que algunas de las iniciativas planteadas por los sindicatos pueden estar "vinculadas al proceso electoral sindical" en la Ertzaintza del próximo mes de marzo, unas elecciones que están "a punto de ser convocadas". Según ha indicado, existe "también cierta tensión" entre las diferentes organizaciones sindicales que representan a los ertzainas y "cada una hace valer su propuesta".

En todo caso, ha reiterado que "las cuestiones relativas al uso de materiales de los que deba hacer uso la Ertzaintza" tienen "carácter técnico y profesional" y deben ser discutidas "en los foros correspondientes".

"No creo que sea una cuestión política que debamos discutir políticamente si tienen que usar pistolas con gas pimienta o no. Esa creo que es una cuestión profesional y técnica y existen los foros determinados dentro de la Ertzaintza para abordar estas cuestiones", ha señalado.

Por otro lado, en relación al problema de la multirreincidencia, ha reiterado que, a su entender, "la vía principal" para intentar abordarlo es, por una parte, la celebración de juicios rápidos que "impidan que la decisión de la justicia se alargue en el tiempo".

Tras remarcar que es precisa "una buena comunicación y una buena coordinación" entre Erzaintza, Policía Local, jueces y fiscales, ha advertido de que es "una cuestión que no sólo vamos a resolver a través de la Policía y las cárceles" porque "hay muchas personas que pueden necesitar un apoyo por la sociedad y de las instituciones".

Asimismo, ha señalado que "también hay que pensar en programas que garanticen o, por lo menos, ayuden a que las personas que tienen voluntad de integrarse y de vivir con normalidad entre nosotros puedan lograr esa integración mediante el trabajo, la salud, la educación o la vivienda".