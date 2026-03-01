'Los Domingos' triunfa en los Goya como Mejor Película, Dirección y Guión Original

El equipo de la película 'Los Domingos' posa con los Goya obtenidos durante la 40º edición de los Premios Goya. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se ha llevado las categoría grandes en la 40 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona, apúntandose los de Mejor Película, Dirección y Guión Original, pero Sirat, de Oliver Laxe, se ha llevado más 'cabezones', con un total de seis

'Los Domingos' partía con 13 nominaciones y 'Sirat' con 11, y el resultado ha sido un reparto de galardones entre ambas producciones. En la primera parte de la gala, 'Sirat' ha logrado cinco 'cabezones', todos ellos en categorías técnicas. Laxe y su equipo han recogido el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido.

En esta categoría, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera se han convertido en el primer equipo enteramente femenino en conseguir dicho galardón. También están nominadas en esta categoría a los Oscar y podrían convertirse en el primer equipo íntegramente femenino en ganar la estatuilla.

Al recoger el Goya, Laia Casanovas ha apelado a que este logro no sea "una excepción sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras". "Es la primera vez en los Goya. Reivindicamos que esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras", ha asegurado Laia Casanovas, que ha dedicado el galardón a las personas que han confiado en ellas y también "a todas aquellas que abrieron el camino para que generaciones futuras pudieran correr".

El sexto Premio Goya de 'Sirat' ha llegado en Mejor Dirección de Arte, cuando se había superado las dos horas y media de gala. La película de Laxe, además, está nominada también al Oscar a Mejor Película Internacional, en la que también compite contra 'Sentimental Value', de Joachim Trier, que ha logrado el Goya a Mejor Película Europea.

Por su parte, 'Los Domingos' ha arrancado la gala logrando el primer 'cabezón' de la noche que ha ido a parar a Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto, y ha tenido que esperar al tramo final de la ceremonia para engordar el listado de 'cabezones' conseguios. Cuando ya era domingo y se había pasado del mes de febrero a marzo, han llegado los premios a Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Dirección y Mejor Película.

De esta manera, Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección y 'Los Domingos' en la quinta cinta dirigida por una mujer en levantar el máximo galardón a Mejor Película.

"Me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha señalado Alauda Ruiz de Azúa al recoger el Goya a Mejor Dirección. La cineasta, anteriormente, había deseado en el escenario "no tener miedo a condenar la barbarie sea la que sea". "No olvidemos a Gaza, no cultivemos la indiferencia", ha comentado al levantar el Goya a Mejor Guion Original.

El equipo de 'Los Domingos' también ha celebrado el Goya a Mejor Actriz Protagonista de Patricia López Arnaiz, que ha abogado por poner "luz a las violencias en la infancia". Por su parte, José Ramón Soroiz ha logrado el premio a Mejor Actor Protagonista por 'Maspalomas', cinta que partía con nueve nominaciones, la tercera con más candidaturas, y que tan solo ha recogido este galardón.

'SORDA' Y MIRIAM GARLO HACEN 'RUIDO'

Otra de las triunfadoras en este gala ha sido 'Sorda', de Eva Libertad, que ha recogido el Goya a Mejor Dirección Novel, por una película en la que dirige a su hermana Miriam Garlo que, a su vez, ha recibido el premio a Mejor Actriz Revelación. La intérprete ha compartido el 'cabezón' con "todas las personas con discapacidad, especialmente con las mujeres sordas, porque a la violencia obstétrica se le une la violencia de la invisibilidad".

"Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad", ha asegurado la actriz que ha agradecido a su hermana Eva Libertad la oportunidad hablando también en lengua de signos. "Tu sensibilidad me protege", ha subrayado. 'Sorda' también ha ganado en interpretación masculina con Álvaro Cervantes, Premio a Mejor Actor de Reparto.

'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, que partía con ocho nominaciones, entre ellas a Mejor Película, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario. 'Los Tigres' ha ganado uno (Mejores Efectos Especiales), al igual que 'Ciudad sin sueño' (Mejor Actor Revelación) y 'El cautivo' (Mejor Maquillaje y Peluquería).

RESTO DE GANADORES

En cuanto a Mejor Documental, Albert Serra y su 'Tardes de Soledad', en la que sigue al torero Roca Rey, ha logrado el Goya a Mejor Documental. El Goya a Mejor Película Iberoamericana ha sido para 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi, que en su discurso ha pedido no "caer en la trampa" porque "la ultraderecha vino a destruirlo todo". "Yo vengo del futuro", ha advertido.

Asimismo, 'Decorado' ha ganado el Goya a Mejor Película de Animación, 'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, ha ganado el Goya a Mejor Canción Original --categoría en la que competía Víctor Manuel--.

En el capítulo de cortos, 'Gilbert', de Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez, ha logrado el 'cabezón' de Animación; 'El Santo', de Carlo D'Ursi, ha logrado el Goya a Mejor Cortometraje Documental; y 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, se ha llevado a casa el de Ficción.