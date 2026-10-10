Dos detenidos en Bedia (Bizkaia) por robar cable en las vías de tren

BILBAO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 38 y 63 años de edad, han sido detenidos esta pasada madrugada en Bedia (Bizkaia) acusados de un delito de robo con fuerza tras intentar sustraer cableado en la vía férrea, causando daños en la misma, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar esta madrugada en un tramo de las vías del tren a la altura de la localidad vizcaína de Bedia. Tras saltar la alarma de corte de cable, los autores han dejado abandonado un hacha y ropa, y han huido de forma precipitada a bordo de un vehículo.

Poco después, los operarios de Seguridad de la empresa ferroviaria han comprobado los desperfectos causados y han localizado alrededor de 70 metros de cable cortado y preparado para su recogida.

Tras poner en conocimiento de la Ertzaintza lo ocurrido, una patrulla desplazada al lugar ha realizado una inspección por los alrededores y ha localizado el vehículo sospechoso. En el registro efectuado en el mismo se han encontrado diversas herramientas y útiles utilizados presumiblemente para cometer el delito.

Los dos ocupantes del vehículo han sido detenidos por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y, después, trasladados a dependencias policiales.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, los arrestados han sido puestos en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial competente.