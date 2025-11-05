Dos detenidos tras extorsionar a un varón en Portugalete (Bizkaia) al que obligaron a entregarles más de 40.000 euros

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación a una posible extorsión sufrida por un ciudadano en Portugalete (Bizkaia), ha motivado la detención de dos hombres, de 28 y 27 años, y la apertura de diligencias como investigado a otro joven, de 29. Bajo coacciones y amenazas llevadas a cabo a lo largo de varios meses, estos habrían logrado que la víctima llegara a hacerles de entrega de más de 40.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el pasado 22 de octubre se recogió denuncia de un ciudadano que, según relató, estaba siendo extorsionado por unos individuos desde el pasado mes de agosto. Al parecer, a raíz de un supuesto altercado registrado en esas fechas en un bar de Portugalete, unos jóvenes habrían logrado mediante engaños involucrar a la víctima en una falsa trama, obligando a este, bajo amenazas y coacciones, a hacerles entrega de importantes sumas de dinero.

Los agentes encargados de la investigación averiguaron que, entre agosto y octubre, el denunciante había facilitado a través de Bizum y transferencias bancarias a los presuntos delincuentes en diversas entregas más de 40.000 euros, llegando a una situación desesperada al no poder seguir accediendo a los requerimientos de estos.

La investigación puesta en marcha por la Ertzaintza tras tener conocimiento de los hechos posibilitó la confirmación de la identidad de los presuntos extorsionadores y, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, se ha procedido en las últimas horas a la detención de dos de ellos, de 27 y 28 años, y a la apertura de diligencias como investigado por los mismos hechos a otro de los implicados, de 29 años.

Los tres jóvenes, con numerosos antecedentes policiales por su implicación, principalmente, en delitos contra la propiedad, han sido puestos a disposición judicial, una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales.