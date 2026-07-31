Dos detenidos en Vitoria en posesión de 600 gramos de hachís, 816 de marihuana, 21 pastillas de éxtasis y otras drogas

Drogas incautadas en una lonja de Vitoria - ERTZAINTZA

VITORIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos individuos, de 30 y 25 años de edad, fueron detenidos este pasado jueves en Vitoria por un presunto delito contra la salud pública, tras localizarse en la lonja que alquilaban 600 gramos de hachís, 800 de marihuana, 21 pastillas de éxtasis y otras sustancias estupefacientes, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El dispositivo se inició ayer al mediodía cuando agentes de la Ertzaintza se dirigieron a una lonja del barrio gasteiztarra de Gazalbide para realizar una comprobación por unas supuestas coacciones.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un hombre que estaba accediendo al local y en un registro superficial le localizaron en un bolsillo un trozo de sustancia, supuestamente hachís. En su riñonera la persona portaba 800 euros. Al mismo tiempo, el recurso policial observó cerca de la puerta diversos envoltorios y en el interior un tarro con sustancia vegetal, presuntamente marihuana, diversas tabletas o trozos de hachís, así como una navaja.

Un segundo varón accedió al lugar y se identificó como una de las personas que tenían el local en alquiler. La Ertzaintza se dispuso, con autorización, al registro del interior de la lonja, donde se localizaron más evidencias del presunto delito contra la salud pública, bolsas, envoltorios y botes con diversas sustancias, cuatro básculas de precisión y una pistola de aire comprimido.

La Unidad Canina de la Ertzaintza se desplazó al lugar del registro. Una vez realizado el pesaje de las evidencias, el balance de lo hallado fueron 600 gramos de hachís, 816 gramos de marihuana, 21 pastillas de éxtasis, 40 gramos de sustancia, posiblemente cocaína y 53 gramos de sustancia, supuestamente speed.

Los ertzainas procedieron a la detención de los dos hombres allí identificados, de 30 y 25 años, por un presunto delito de tráfico de drogas. El primero tiene antecedentes con la Ertzaintza, tres detenciones anteriores por diversos delitos, mientras que el segundo arrestado tiene dos detenciones anteriores por delitos diferentes. Al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz, estas dos personas serán puestas a disposición judicial.