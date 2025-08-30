Dos hombres ingresan en prisión por robar la riñonera a un viandante con la técnica del 'mataleón' en Irun (Gipuzkoa)

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de 27, 34 y 35 años de edad y diversos antecedentes policiales fueron detenidos la noche del pasado miércoles, acusados de sendos delitos de robo con violencia, por asaltar a una persona para robarle la riñonera mediante la técnica del "mataleón", además de amenazarle con una navaja, en una calle de Irun (Gipuzkoa). Dos de ellos han ingresado en prisión tras las correspondientes diligencias, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Tras los hechos, los ladrones utilizaron la tarjeta bancaria de la víctima para realizar compras, por lo que también se les han abierto diligencias como investigados por delitos de estafa.

El robo se perpetró sobre las 23.00 horas del miércoles y la víctima se personó en la Ertzain-etxea de la localidad para denunciar los hechos. Según su relato, en la riñonera sustraída portaba diversa documentación, tarjetas de crédito y dinero en metálico, además de otros enseres. Además, a la víctima le llegaron en ese momento notificaciones al teléfono móvil informando de cargos en su tarjeta en diversos comercios.

Los agentes se desplazaron a la zona en la que se encontraban estos negocios y localizaron a tres varones que mantuvieron una actitud esquiva hacia ellos. Procedieron a identificarles y, en un cacheo superficial, les encontraron varios objetos pertenecientes a la víctima, por lo que fueron detenidos por sendos delitos de robo con violencia.

Tras las investigaciones llevadas a cabo en los últimos días, los agentes comprobaron que habían realizado compras con la tarjeta del denunciante, por lo que se les abrieron diligencias como investigados por delitos de estafa.

Los tres detenidos, de 27, 34 y 35 años de edad, y con diversos antecedentes policiales, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, dos de ellos han ingresado en prisión.