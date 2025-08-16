DYA invita en Aste Nagusia a montar en un simulador de vuelco para concienciar sobre "mezclar alcohol y conducción"

Archivo - Voluntarios de la DYA de Bizkaia - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ayuda en carretera, DYA, concienciará sobre "los peligros de mezclar alcohol y la conducción" con una actividad basada en un simulador de vuelco que estará situada en el parque Doña Casilda de Bilbao los días 18, 19 y 20.

La actividad reproduce una situación de accidente de automóvil en la que el vehículo queda boca abajo para que los participantes puedan sentir esa sensación simulada, según ha informado la asociación en un comunicado.

Estará abierta al público y se situará en el parque Doña Casilda, entre la heladería y los columpios cercanos al Txikigune, en horario de 17.00 a 20.00 horas el lunes, martes y miércoles de la semana que viene.

Además, la DYA ofrecerá formación gratuita de Primeros Auxilios a niños en una carpa que se instalará junto al busto en honor al fundador de la institución, el doctor Usparitza, situado frente a la base de la asociación en Alameda San Mamés.

La formación se ofrecerá en horarios de 11.00 a 14.00 horas, también los días 18, 19 y 20. Además, en una exposición de vehículos, podrá verse cómo es una ambulancia por dentro.