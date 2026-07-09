Educadoras de calle reforzarán la prevención de la violencia machista en las fiestas de Barakaldo

La concejala de Igualdad de Barakaldo, Iratxe Foces, con los vasos con mensajes de igualdad que se repartirán en las fiestas de El Carmen. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo contará de nuevo este año con un Punto Lila en el recinto festivo para "trabajar la prevención y la información para lograr unas fiestas igualitarias, seguras y libres de agresiones machistas". Además, educadoras de calle recorrerán distintas zonas del municipio para reforzar la prevención y garantizar espacios seguros.

Barakaldo comenzará este fin de semana sus fiestas de El Carmen, en las que el Ayuntamiento "volverá a hacer visible su compromiso con la igualdad". Según ha explicado, el recinto festivo de txosnas acogerá un año más el Punto Lila, un espacio municipal con el que "se trabaja la prevención y la información para lograr unas fiestas igualitarias, seguras y libres de agresiones machistas".

La campaña 'Eraso Matxistarik EZ!' estará de nuevo gestionada por una empresa especializada, lo que, en palabras de los responsables municipales, permitirá mantener la atención a la ciudadanía con "un equipo profesional y un amplio horario de servicio", puesto en marcha el pasado año.

El Punto Lila funcionará como un espacio informativo, de acompañamiento y de respuesta ante cualquier agresión machista, racista o LGTBIQ+fóbica. Estará operativo los días 11, 15, 16 y 17 de julio de 23.00 a 5.00 horas, y los días 12, 13, 14 de julio de 23.00 a 3.00 horas.

El espacio contará con la presencia de dos educadoras que, además de atender en el punto fijo, recorrerán distintas zonas del municipio para reforzar la prevención y garantizar espacios seguros.

El objetivo de este servicio es, por un lado, ofrecer "herramientas de empoderamiento" a las mujeres y pautas de actuación ante cualquier agresión y, por otro, sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a los hombres, para que "actúen con responsabilidad y se conviertan en aliados activos contra la violencia sexista".

El Punto Lila ofrecerá además material divulgativo como tarjetas informativas, chapas, pulseras con el lema 'Barakaldon eraso matxistarik EZ', guías de prevención, así como un número de contacto activo durante el horario de funcionamiento del servicio.

Como novedad, se repartirán vasos reutilizables que llevan mensajes de Igualdad con el que se busca "llenar las fiestas de mensajes reivindicando el 'no' a la violencia machista", ha anunciado la concejala de Igualdad, Iratxe Foces, que ha animado a las mujeres a "acercarse a este punto, buscar información, ayuda, consejos y lo que necesiten".

APLICACIÓN MÓVIL

El Ayuntamiento ha recordado, también, la existencia de la aplicación móvil 'Beldurrik ez', una herramienta que desde hace años ofrece a las mujeres "una forma segura de volver a casa".

Esta app gratuita, disponible para iOS y Android, permite contactar directamente con la Policía Local mediante un botón del pánico, "reforzando así la red de apoyo institucional en situaciones de riesgo". Por ello, la concejala de Igualdad ha animado a descargarla y tenerla "preparada en estos días tan señalados".