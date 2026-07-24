EH Bildu denuncia que siguen "los recortes" en verano en atención primaria y critica su "degradación progresiva"

Archivo - La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera - PARLAMENTO VASCO - Archivo

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado este viernes en Barakaldo (Bizkaia) que Osakidetza "mantiene los recortes de verano" en atención primaria, de forma que continúa su "degradación progresiva". Además, ha afirmado que la situación en ambulatorios "sigue lejos" de niveles de 2023, y ha censurado que se conviertan medidas excepcionales en "una forma estructural de funcionamiento".

En una comparecencia celebrada ante el centro de salud de Urban de Barakaldo, la parlamentaria de la formación soberanista Rebeka Ubera ha afirmado que Osakidetza "continúa aplicando recortes" en los ambulatorios durante los meses de verano y que, "pese a las campañas de comunicación impulsadas por el Gobierno Vasco, la situación de la Atención Primaria sigue sin recuperarse".

Ubera ha indicado que, según los datos ofrecidos por el propio Departamento de Salud, en 2026, únicamente el 62% de los centros de salud mantienen su actividad "considerada como normal, una cifra idéntica a la de 2025 y muy alejada del 75% registrado en 2023".

En este sentido, ha citado los datos que reflejan la evolución de los últimos años: que en 2023 eran 225 los centros con actividad normal (75%); en 2024 un total 155 centros (46%); 211 centros en 2025 (62%), y 216 en 2026 (62%).

"Nos quieren trasladar una imagen de mejora, pero los propios datos del Departamento de Salud desmienten ese relato. En 2026 seguimos por debajo de los niveles de 2023, y la situación continúa sin remontar", ha censurado la parlamentaria de EH Bildu.

La parlamentaria de EH Bildu ha advertido además de que los problemas de personal ya no se limitan al verano, sino que se han convertido en una realidad permanente en numerosos centros de salud.

"Estamos viendo cómo en algunos ambulatorios, donde antes había diez médicos, ahora hay cinco durante todo el año. En localidades como Ondarroa, cuya población aumenta considerablemente en verano, se ha pasado de siete médicos a tres", ha manifestado.

"UNA DEGRADACIÓN PROGRESIVA"

Rebeka Ubera ha dicho que no se trata de "situaciones puntuales, sino de una degradación progresiva de la Atención Primaria". También ha recordado "las dificultades crecientes para acceder a una cita médica en municipios como Barakaldo, donde la falta de planificación ante las jubilaciones y el crecimiento urbanístico está generando una presión cada vez mayor sobre los servicios de salud".

Asimismo, ha cuestionado el concepto de 'normalidad' utilizado por los responsables de Osakidetza "para describir la situación de los centros sanitarios". "Cuando Osakidetza habla de normalidad, se refiere únicamente a los horarios, pero mantener una puerta abierta no significa garantizar una atención de calidad. Las plantillas son insuficientes, las agendas están saturadas y muchas citas se están dando ya para septiembre", ha señalado.

A esta situación se suman, según EH Bildu, "las condiciones en las que profesionales y pacientes deben permanecer en numerosos centros de salud durante las olas de calor". "No puede ser que cada verano nos encontremos con los mismos problemas y con la misma falta de capacidad para anticiparse a situaciones que son perfectamente previsibles", ha añadido.

La formación soberanista ha alertado de "la normalización de turnos sin médico" en distintos Puntos de Atención Continuada (PAC), una situación que, según ha apuntado, se está produciendo en municipios como Durango, Amurrio, Bermeo, Lekeitio, Basauri, Amorebieta, Eibar, Donostia, Iztieta, Hernani, Zarautz y Llodio.

"Lo que hace unos años se presentaba como una medida excepcional, se está convirtiendo en una práctica habitual. El llamado plan de contingencia ha dejado de ser una respuesta temporal para transformarse en una forma estructural de funcionamiento, ha explicado Ubera.

"MEDIDAS DE FONDO"

Para EH Bildu, los problemas que afectan a Osakidetza "tienen un carácter estructural y requieren medidas de fondo". "Todas y todos podemos entender que, en determinados momentos, haya dificultades derivadas de las vacaciones o de circunstancias excepcionales. Lo que no es aceptable es que, por falta de planificación, lo excepcional se convierta en la norma", ha lamentado la parlamentaria.

En esta línea, ha criticado las campañas institucionales impulsadas por el Gobierno Vasco "para mejorar la imagen del servicio público de salud". "Por mucho marketing que utilicen, la ciudadanía sigue encontrándose con las mismas dificultades para acceder a la Atención Primaria", ha asegurado.

Rebeka Ubera ha advertido de que, "si dedicaran a resolver los problemas estructurales de Osakidetza el mismo esfuerzo que destinan a las campañas de imagen, la situación sería muy diferente". "Menos marketing y más soluciones", ha reclamado.

ACUERDO DE SALUD Y SME

Por último, EH Bildu ha cuestionado el acuerdo alcanzado recientemente entre el Departamento de Salud y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), al considerar que "no aborda los problemas de fondo del sistema sanitario".

"Las soluciones no pasan por acuerdos parciales que cronifican los problemas existentes. Lo que necesita Osakidetza es una estrategia que permita afrontar las carencias estructurales que arrastra desde hace años", ha subrayado.

Ubera ha criticado, además, la forma en que se ha negociado dicho acuerdo. "Se ha vuelto a dejar de lado la negociación colectiva y a la Mesa Sectorial de Osakidetza, que es el órgano competente para negociar cuestiones que afectan al conjunto de profesionales. Los tribunales ya han dejado claro en numerosas ocasiones que estas materias deben negociarse en los espacios habilitados para ello y no limitarse a ser comunicadas una vez alcanzados acuerdos bilaterales", ha concluido.