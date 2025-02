EH Bildu dice que el PNV está "tratando de buscar" un acuerdo para la reforma fiscal con PP, que PSE "no puede asumir"

Ve "una posibilidad" que el Parlamento vasco decida la política fiscal, como plantea PSE, pero manteniendo la recaudación en las diputaciones

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha asegurado que, sobre el tema de la fiscalidad, hay "diferencias abismales" entre jeltzales y socialistas vascos y cree que el PNV está "tratando de buscar" un acuerdo para la reforma fiscal con el Partido Popular que el PSE "no puede asumir" porque "le gustaría explorar el camino del acuerdo con EH Bildu".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha afirmado que EH Bildu está en la negociación sobre la fiscalidad "desde el principio" y ha tratado de "articular un espacio de diálogo y negociación en torno a la fiscalidad", al tiempo que se ha preguntado de qué se está hablando, si de "un ajuste fiscal o de una reforma fiscal", porque en las conversaciones que EH Bildu ha tenido sobre este tema con el PNV y con el PSE "hay diferencias abismales".

En esa línea, ha señalado que el PNV "te dice es que la fiscalidad que tenemos es una buena fiscalidad y que no hay que hacer muchos ajustes", de forma que "no está por la labor para plantear reformas de calado", mientras que el PSE "te dice que el acuerdo puede ser un punto de partida, un acuerdo de mínimos y que se puede hablar de introducir elementos o cambios sustanciales".

Tras indicar que el PNV y el PSE "no están de acuerdo", Otxandiano ha considerado que los jeltzales están "tratando de buscar el acuerdo con el PP", mientras que "el PSE no puede asumir un acuerdo fiscal con el PP" y "le gustaría explorar el camino del acuerdo con EH Bildu", pero "no parece que el PNV esté por la labor de introducir modificaciones sustanciales en ese pacto que hay entre los dos".

En ese sentido, ha advertido de que, en el caso de Álava y Gipuzkoa, no tienen mayoría absoluta y "cuando no se tiene mayoría absoluta no se puede actuar como si la tuvieras", sino que "están condenados a negociar". Además, ha apuntado que EH Bildu va a plantear "enmiendas parciales, concretas, planteamientos propuestas muy concretas y trataremos de llegar a acuerdos".

Pello Otxandiano ha asegurado que EH Bildu habla "con todos" pero entre PNV y PSE hay "un pacto político férreo entre ellos, aunque las diferencias son evidentes" en materias como fiscalidad o en la política de vivienda.

En su opinión, "prácticamente hay dos gobierno en uno, hay un gobierno representado por el PNV que es muy reacio a regular los precios del alquiler y está planteando maniobras de dilación en ese sentido", y hay un PSE que "habla de intervenir el mercado del alquiler".

"No se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales, como la vivienda que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, o en fiscalía, que es un tema que no es menor, que afecta a cómo se van a sostener los servicios públicos en el futuro y a qué modelo social y económico queremos para este país en los siguientes años", ha criticado, para considerar que "lo que tienen que hacer es fijar una posición y decidir con quién quieren hacer la reforma".

Otxandiano ha señalado que, "si se quiere una reforma regresiva, eso se hace con el Partido Popular, que está dispuesto a negociar esa fiscalidad con el PNV y con el PSE", pero "si se quiere una reforma fiscal que nos aproxime a los países socialmente más avanzados de Europa y camine hacia la presión fiscal media que se tiene en Europa, eso se hace con EH Bildu". "Que tomen una decisión y que busquen cuál es el aliado que quieren para hacer la reforma fiscal", ha instado a PNV y PSE.

TRES HACIENDAS

En relación al debate sobre la eficiencia de tener tres haciendas forales en "la era de la inteligencia artificial", planteado por el propio Otxandiano, el dirigente de EH Bildu ha reiterado que "la inteligencia artificial va a revolucionar muchas cosas en los siguientes dos, tres años y también tiene que revolucionar la administración pública y los procesos de gestión pública".

En cualquier caso, ha apuntado que éste "no es el debate central en tema de la fiscalidad", sino que "el tema central es qué fiscalidad queremos y cómo vamos a abordar los tiempos que vienen".

A su entender, la pregunta es "cómo se van a sostener los servicios públicos" ante un PNV y PSE que están planteando "un ajuste fiscal que supone una merma en la recaudación".

En su opinión, "hay que analizar", porque "hay procesos que igual se pueden unificar y duplicidades que igual hay que superar", pero este es un debate que hay que hacer "con absoluta tranquilidad y normalidad, y, en ningún caso entorpecer o vulnerar nuestros derechos históricos y nuestra foralidad, en su caso sería actualizarlos".

Según ha reconocido, "no estamos en ese estadio", pero ha considerado que el PSE y EH Bildu, "sin llegar a ese punto, hay muchas cosas que pueden hacer para superar dinámicas que resultan, en un momento dado, incluso un lastre, y que puedan entorpecer incluso la acción del Gobierno y la relación que tienen los ciudadanos con respecto a nuestras instituciones".

En ese sentido, cree que el planteamiento del PSE de que sea el Parlamento Vasco quien decida la política fiscal, puede ser "una posibilidad, manteniendo la capacidad de recaudación en las diputaciones forales". "No te voy a decir que el Parlamento tenga derecho o capacidad legislativa, pero sí que pueda residenciar, por ejemplo, el debate fiscal, porque, de lo contrario, lo que se hace es un pacto entre partidos políticos, global y verticalista, para luego depositarlo en las juntas generales", ha manifestado.

Otxandiano ha señalado que "no hay tres debates fiscales, hay un único debate fiscal y todos convenimos en que hay que armonizar la fiscalidad, de que no podemos tener tres fiscalidades diferentes en esta parte del país con dos millones de habitantes".

"Si eso es así, podemos buscar mayor eficacia en los procedimientos institucionales, pero este debate y otros hay que afrontarlos no desde una perspectiva reactiva, sino desde proactiva, con tranquilidad, con sosiego y sin dramatizar las cosas", ha concluido.