EH Bildu planteará a PSOE que vascos y catalanes puedan votar sobre su futuro y un cambio en política penitenciaria

Publicado 13/12/2019 11:31:55 CET

Otegi cree que la reunión entre ambos partidos tendrá "valor simbólico importante" porque no tenía "ni pies ni cabeza" que se les excluyera

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado la coalición soberanista planteará al PSOE que se dé una solución dialogada a las "naciones" de Euskadi y Cataluña, que vascos y catalanes puedan votar sobre su futuro, y que haya "una política penitenciaria que construya la paz y la convivencia".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido al hecho de que los socialistas hayan incluido a su formación en la ronda de contactos para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

El líder de EH Bildu ha dicho que "se está convirtiendo en noticia algo que no debería serlo", como es que "alguien se reúna en el seno de una institución parlamentaria con un grupo parlamentario".

En este sentido, ha apuntado que "es noticia porque aquí se ha aplicado una política que no tenía demasiado sentido, de excluir a una fuerza política que es la segunda" en Euskadi. "Lo que se va a producir es lo más normal del mundo, y es que dos grupos parlamentarios se reúnan", ha apuntado.

En todo caso, no ha querido quitar "valor simbólico importante" a la cita, pero solo porque "no tenía ni pies ni cabeza que se tratara de evitar el diálogo con una formación política que tiene grupo parlamentario en el Congreso y que es la segunda fuerza" en Euskadi. "Es evidente que se va a convertir en una gran noticia, pero porque lo anterior no era normal", ha reiterado.

El líder de EH Bildu espera que "este sea el inicio de un camino a recorrer". "Desde nuestro punto de vista, es importante hablar, dialogar y acordar. Los problemas políticos en Cataluña y en Euskal Herria se resuelven acordando, hablando y negociando", ha indicado.

Aunque desconocen todavía la fecha del encuentro, cree que se producirá a principios de la próxima semana. El lunes se reunirá la Mesa Política de la coalición soberanista para fijar los integrantes de la delegación que acudan a la reunión y la agenda que pondrán sobre la mesa.

"ESPÍRITU CONSTRUCTIVO"

Arnaldo Otegi ha asegurado que asistirán al encuentro con un "espíritu constructivo, como siempre". "Nosotros, como 'santo y seña' de abono cultural y político en nuestra formación, queremos dialogar y acordar, y esperemos que esto sea fructífero para las distintas naciones del Estado, para nuestra nación y que esto nos permita construir sociedades más justas, más libres y más iguales, tanto en el Estado español como en Euskal Herria y en Cataluña", ha añadido.

A su juicio, hay que abordar "una agenda vasca que haga frente a los problemas del país". "Nuestra agenda todo el mundo la conoce. Nosotros consideramos que en el espacio de la paz y la convivencia hay que plantear una política penitenciaria que construya la paz y la convivencia, que se ajuste a la legalidad", ha manifestado.

Arnaldo Otegi cree que hay que "revertir los recortes sociales y en derechos que se han producido en los últimos años y resolver el problema político catalán y vasco, de las naciones del Estado, teniendo en cuenta que, al final, los vascos y catalanes voten para decidir democráticamente su futuro".

465548.1.260.149.20191213113155