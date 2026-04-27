La EHU pone en marcha un año más en Gipuzkoa su campus de verano EGOkITU para 200 jóvenes de entre 15 y 17 años

Colonias EGOKITU de la universidad del país vasco - EHU

SAN SEBASTIÁN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco (EHU) pondrá en marcha un año más en Gipuzkoa su campus de verano EGOkITU para acercar el mundo universitario a 200 jóvenes de entre 15 y 17 años. Este campus de verano, que se desarrolla en colaboración con la Diputación foral de Gipuzkoa, ofrecerá nueve cursos en diferentes centros universitarios de la EHU en el Campus de Gipuzkoa.

Así, los participantes podrán elegir entre actividades de los ámbitos científico-tecnológicas y sociales para conocer de cerca la universidad y a su personal docente e investigador, según ha informado el centro universitario.

Los distintos cursos abarcan una amplia y diversa oferta de actividades: jugar con robots, resolver un misterio ficticio realizando diversos experimentos químicos, construir maquetas, participar en una 'map scape', hacer simulaciones de juicios, participar en un taller de marketing, aprender a realizar extracciones de sangre, cuidar la salud mental y explorar la logopedia a pie de calle, entre otras muchas.

Desde la EHU han destacado que EGOkITU ofrece "una oportunidad única de explorar vocaciones y perspectivas de futuro de la mano de profesionales excelentes".

El programa EGOkITU está dirigido a personas nacidas entre los años 2009 y 2011. Se han organizado dos turnos: 29 de junio al 3 de julio y del 6 al 10 de julio del 2026. Se puede optar por elegir una semana o dos semanas, en horario de 09.30 a 14.00 horas (los comedores del campus permanecerán abiertos en las fechas en las que se desarrolle el programa). El plazo de inscripción está abierto y finalizará el 15 de mayo de 2026. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.