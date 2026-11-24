BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) presentará este jueves, 26 de noviembre, una 'caja de herramientas' para las transiciones ecosociales, que reúne 16 propuestas prácticas nacidas de experiencias de economía social y solidaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Según ha indicado EHU, cuando en Europa se habla de transición ecológica "es habitual que la conversación desemboque en un debate sobre energías renovables, coches eléctricos o tecnologías eficientes, y de cómo financiar las políticas que llevarían a su generalización".

Sin embargo, ha añadido, la cuestión de las transiciones ecosociales "va mucho más allá de la tecnología", ya que "supone debatir sobre reformas estructurales del sistema para que nuestras economías no superen los límites de la biosfera, y sobre cómo asegurarnos que, en este proceso, se garantizan las condiciones necesarias para que todas las personas del planeta puedan tener vidas dignas de ser vividas".

Las experiencias que se presentan han sido llevadas a cabo en Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, pero, según EHU, "sería un error leer todo esto como algo exótico y lejano".

"Las preguntas que se hacen en la región andina son absolutamente relevantes en nuestra sociedad: quién decide, quién cuida, quién se queda los beneficios y quién carga con los costes. Si solo cambiamos las matrices energética y tecnológica, dejando intacto todo lo demás, quizá logremos reducir las emisiones, pero no habrá garantía alguna de sostenibilidad con justicia social", ha apuntado.

En esa línea, ha considerado que Euskadi, "con su tradición cooperativa, tiene buenas condiciones para tomar nota", al tiempo que ha recordado que el Gobierno Vasco se ha propuesto que la economía social alcance el 20% del empleo en 2040. "La cuestión es que este cambio sirva también para impulsar la transición en la energía, la alimentación o los cuidados", ha advertido.