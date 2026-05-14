Ejecutados más de 50 millones de euros del Plan Estratégico de Enkarterri 2021-2030

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BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico Comarcal 2021-2030 de Enkarterri lleva más de 50 millones de euros ejecutados y un nivel de ejecución del 76%. Representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Mancomunidad y los once ayuntamientos de la comarca han compartido este balance en el marco del Grupo Motor del Plan, donde han coincidido en destacar que Enkarterri ha puesto en marcha iniciativas que ya están generando impacto en la economía y en la vida de la ciudadanía.

El Plan Estratégico Comarcal, elaborado durante la pandemia, tras la declaración de ZAP por el Parlamento Vasco en el 2018, nace del Plan de impulso institucional activado en 2017 con 10,3 millones de euros para dar respuesta a los retos estructurales de Enkarterri, especialmente en ámbitos como la conectividad, el empleo, la cohesión social o la falta de oportunidades económicas, según ha informado la Diputación vizcaína.

Tras una primera fase de estímulo, el territorio dio el salto hacia una estrategia a 10 años que "ha permitido consolidar un modelo de colaboración que está siendo clave para impulsar proyectos y transformar el territorio con una visión de largo plazo", ha destacado la institución foral.

El avance del Plan se apoya en seis proyectos tractores que están actuando como motores de transformación: la mejora de la movilidad y la conectividad está permitiendo avanzar hacia una comarca más accesible y cohesionada, con actuaciones ya ejecutadas en el corredor BI-630 como el tramo Malabrigo-Traslaviña, la modernización de los túneles del Kadagua y el impulso a la movilidad sostenible.

En esta línea, se ha aprobado provisionalmente el proyecto La Herrera - Malabrigo que, una vez ejecutada, reducirá el tráfico por los núcleos urbanos y avanzará en la cohesión territorial de la comarca. A ello se suma la electrificación y ampliación de frecuencias de la línea C5 (Karrantza-Aranguren), que ha permitido la puesta en marcha de un servicio de lanzadera de cercanías mejorando la conexión con la línea C4 así como la planificación de la Línea 4 como solución estructural a medio y largo plazo.

La interconexión de activos turísticos y culturales está consolidando un modelo turístico más estructurado y sostenible, mediante el desarrollo y mejoras de infraestructuras (Karpin, La Enkartada Fabrika Museoa, Zallako Artisten Gunea), herramientas digitales, itinerarios como Bike & Walking y la activación del patrimonio y eventos, aumentando la actividad turística y la proyección de la comarca.

Por su parte, la integración entre el mundo educativo y laboral está reforzando la formación y la empleabilidad, con centros como San Viator y Maristak Zalla incorporando nuevas capacidades en ámbitos como la digitalización, la energía o la fabricación avanzada, generando oportunidades reales de empleo y emprendimiento abriendo nueve nuevas especialidades formativas.

En su caso, el despliegue de la banda ancha ha permitido avanzar hacia una conectividad prácticamente universal, alcanzando más del 93% de cobertura en viviendas y reduciendo la brecha digital, especialmente en el ámbito rural.

Además, la creación de espacios empresariales está facilitando la implantación y crecimiento de empresas, con el Elkartegi de Zalla ya en funcionamiento y con ocupación completa, y el desarrollo del nuevo equipamiento de Güeñes, orientado a convertirse en un centro de captación y maduración de proyectos orientados a sectores de oportunidad en la comarca, como la bioeconomía y la economía circular.

Por último, el impulso a la bioeconomía y la economía circular está posicionando a Enkarterri en sectores de futuro, mediante el desarrollo del Enkarterri HUB en fase de construcción, el Basque Bio Design Center y los laboratorios ligados a la bioeconomía en el Centro San Viator con el objetivo de impulsar proyectos innovadores y favorecer la generación de actividad económica.

En conjunto, estos proyectos reflejan un avance equilibrado en los distintos ámbitos estratégicos del Plan, combinando actuaciones económicas, sociales, territoriales y sostenibles. Por otro lado, el despliegue del Plan ha venido acompañado de un importante esfuerzo inversor por parte de las instituciones públicas.

En el periodo 2021-2025, la inversión total ejecutada asciende a 50 millones de euros, alcanzando un 76% de ejecución sobre el total previsto. Las instituciones han subrayado que este esfuerzo inversor ha permitido impulsar proyectos clave y avanzar en la resolución de necesidades estructurales del territorio.

Además, el avance del Plan se refleja también en la evolución positiva de indicadores socioeconómicos de la comarca, destacando el crecimiento en el sector turismo y agroindustrial. En estos años se ha reducido de forma significativa el desempleo, especialmente el paro de larga duración, reducido el abandono escolar, y ha aumentado la renta media.

Para finalizar, las instituciones han coincidido en que los próximos años serán clave para consolidar los proyectos en marcha, acelerar las actuaciones pendientes y reforzar aquellas líneas con mayor impacto.