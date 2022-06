ELA convoca cuatro días más de huelga en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa en junio y julio

SAN SEBASTIÁN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha convocado cuatro jornadas más de huelga en las residencias, centros de día y pisos tutelados de Gipuzkoa los días 30 de junio, 1, 14 y 15 de julio. La asamblea de trabajadoras ha ratificado su intención de "intensificar" las movilizaciones después de que la semana pasada las patronales "frustraran la vía de negociación".

ELA, en un comunicado, ha recordado que han pasado cinco años desde que se puso en marcha la primera mesa de negociación y 258 días de huelga pero, sin embargo, "el conflicto sigue sin solucionarse".

"Ni las patronales ni la Diputación han hecho gesto alguno para solucionar dicha situación. Así lo han demostrado en las mesas de negociación de las últimas semanas", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que si ambas "continúan sin dar pasos en la resolución del conflicto, intensificará la huelga y las movilizaciones".

ELA convocó el pasado 5 de abril a la Diputación y a las patronales a una reunión con el objetivo de "reactivar un nuevo convenio y solucionar el conflicto". Sin embargo, la Diputación "no apareció" y las patronales, tras varias reuniones, "frustraron la vía de negociación" en el ecuentro celebrado el pasado 13 de junio.

El sindicato ha recordado que solicitaron la retirada de dos puntos para poder valorar la propuesta de ELA. "Es evidente que tanto la Diputación como las patronales no tienen voluntad para mejorar la grave situación en este sector", ha insistido.

El sector está formado por unos 6.000 trabajadoras, casi en su mayoría mujeres, y aunque la mayoría de la plantilla trabaja en empresas privadas, el 90% del servicio está financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

ELA ha recordado que durante la pandemia estas trabajadoras "han estado en primera línea y ahora la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario". Así, ha subrayado que las cargas de trabajo "son mayores que antes de la pandemia, muchos puestos no se cubren, la precariedad por la reforma laboral está aumentando y las trabajadoras no han recibido reparación emocional colectiva".

"Muchas de ellas están abandonando las residencias porque sus condiciones laborales son insostenibles. Todo ello repercute directamente en sus condiciones de trabajo en los servicios que ofrecen", ha concluido el sindicato.