ELA insta al resto de sindicatos del Metal de Bizkaia a convocar huelga indefinida "lo antes posible"

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha propuesto al resto de sindicatos del sector del Metal de Bizkaia convocar huelga indefinida "lo antes posible" ante "el bloqueo" de la patronal en la negociación del convenio, en la que "no se mueve" de la propuesta que realizó en noviembre.

Tras la reunión de la mesa negociadora del convenio de este miércoles, ELA ha explicado que el sector del Metal de Bizkaia ha realizado once días de huelga en este año y, desde el último paro el 2 de diciembre, ha venido "trasladando la necesidad de dar otro salto en las huelgas en caso de que la patronal no plantease contenidos sustancialmente mejores".

"Y FVEM no lo ha hecho", ha destacado el sindicato, que ha señalado que, en la reunión de la mesa de este miércoles, la patronal "ha vuelto a no plantear nada nuevo".

ELA demanda que "hay que garantizar incrementos de IPC en cada uno de los años de vigencia para el conjunto del sector" y que se necesitan "otras mejoras sustanciales" en contenidos como reducción de jornada, ampliación de la subrogación a más sectores, control de las ETT, planes de igualdad "reales" y garantías de aplicación del convenio.

El sindicato que dirige Mitxel Lakuntza ha señalado que CCOO, LAB y UGT han planteado una nueva propuesta en la que "no contemplan garantizar subidas de IPC en cada año de vigencia, al no tomar la referencia de IPC pasado" y también han realizado "otros movimientos", pero la Federación Vizcaína de Empresa del Metal "se mantiene en los mismos contenidos del 25 de noviembre" y no se ha fijado "ninguna otra fecha" de reunión de la mesa negociadora.

En este marco, ELA opina que "el sector necesita poder articular una respuesta contundente a las posiciones de bloqueo de FVEM, con total celeridad". Por ello, ha trasladado a CCOO, LAB y UGT la necesidad de convocar una huelga indefinida "lo antes posible".

A su entender, "tras once días de huelga, el siguiente paso es la huelga indefinida hasta conseguir los contenidos que merece el Metal de Bizkaia".