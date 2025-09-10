ELA recurrirá el ERE en Serveo Servicios de Basauri, empresa subcontratada por Bridgestone, tras 14 despidos

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

ELA recurrirá en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el ERE de Serveo, empresa que trabaja para Bridgestone de Basauri y que ha despedido 14 personas en septiembre tras finalizar el periodo de consultas sin acuerdo.

En un comunicado, ELA ha indicado que el ERE acordado en mayo de 2025 por los sindicatos UGT, CCOO, y BUB "no solo ha destruido 232 puestos directos en Basauri, sino que sus efectos han tenido consecuencias también en la empresa subcontratada de mantenimiento Serveo Servicios".

Según ha explicado, en agosto, se llevaron a cabo las negociaciones del ERE en Serveo y la representación legal de trabajadores (dos miembros de CCOO y uno de ELA), a diferencia que en Bridgestone, no acordó el ERE.

El sindicato ha denunciado que la dirección "atrasó el inicio de las negociaciones del ERE de forma intencionada al mes de agosto, fechas en las que la plantilla está de vacaciones y no hay apenas actividad".

Además, ELA ha considerado que durante el periodo de consultas las causas del ERE no han sido acreditadas por parte de Serveo. Por ello, tras ejecución de los despidos en septiembre, ELA ha anunciado que recurrirá el ERE.