Elkarrekin propone el tipo máximo de la tasa turística tanto a viviendas turísticas como a hoteles de 5 estrellas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin ha propuesto este jueves aplicar el tipo máximo de la tasa turística tanto a las viviendas turísticas como a los hoteles de 5 estrellas, estableciendo una cuota de 6,5 euros por unidad de estancia, según ha anunciado en un comunicado.

La coaliación ha presentado sus enmiendas al proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Estancias Turísticas, expuesto el pasado 27 de julio, que apostaba por aplicar el término mínimo de la tasa con cuotas desde los 0,5 euros para los agroturismos hasta los 4,5 euros para los hoteles de cinco estrellas.

En ese sentido, ha planteado que los establecimientos hoteleros de 5 estrellas o categoría equivalente estén sujetos al tipo máximo de 6,50 euros por unidad de estancia. Ha argumentado que "la diferente capacidad económica asociada a las distintas categorías de alojamiento turístico permite aplicar criterios de progresividad y corresponsabilidad en el reparto del esfuerzo tributario".

Asimismo, ha propuesto aplicar el máximo gravamen a las viviendas para uso turístico, "tanto cuando sean cedidas en su totalidad como cuando se destinen al uso turístico por habitaciones". La enmienda tiene en cuenta, "el efecto que este modelo de alojamiento puede tener sobre la disponibilidad de vivienda para uso residencial en un contexto de crisis habitacional".

Además, la coalición ha planteado incorporar a la ordenanza un nuevo artículo sobre retorno social y transparencia para que los ingresos obtenidos mediante el impuesto "contribuyan a mejorar los servicios de la ciudad".

De esta manera, los ingresos se destinarán a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la calidad de vida, la convivencia, la conservación y mejora del espacio público, la protección y puesta en valor del patrimonio y la mitigación de los impactos derivados de la actividad turística.

La propuesta también incluye que el Ayuntamiento promueva "un ejercicio de transparencia" sobre los ingresos recaudados, los objetivos del impuesto y su retorno efectivo para la ciudad. La portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha señalado que quiere "que exista transparencia para que la ciudadanía pueda saber cuánto se recauda y a qué se destina".