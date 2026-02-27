Elkarrekin solicita a la Diputación de Bizkaia que informe en las Juntas sobre el "escape" de benceno en Petronor

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos ha solicitado la comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia de la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, tras "el escape de benceno" registrado este jueves en Petronor con el fin de que informe sobre "el riesgo para la salud pública y el medio natural" que se ha podido producir y explique qué "medidas correctoras, de inspección o de revisión de protocolos" cree necesarias para evitar "la repetición de episodios similares".

Según ha explicado en un comunicado, el grupo juntero de Elkarrekin han pedido la comparecencia urgente de la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, para que informe sobre "el nuevo incidente" en la planta de Petronor en Muskiz que llevó al Gobierno Vasco a establecer diversas medidas preventivas debido a los niveles de benceno, que han sido levantadas este viernes.

Para el apoderado de Elkarrekin Richar Vaquero, "la recomendación de confinamiento de la población constituye un hecho de extraordinaria relevancia que afecta directamente a la seguridad, la salud y la confianza de la ciudadanía", por lo que cree "obligado que la diputada comparezca con carácter de urgencia para que informe de este incidente y, de este modo, se garantice la máxima transparencia institucional y el derecho de la ciudadanía a conocer con detalle lo sucedido, sus consecuencias y las medidas adoptadas".

Con este objetivo, Vaquero pide a Arantza Atutxa que aclare cuándo tuvo conocimiento oficial del incidente y a través de qué canales, y qué información recibió sobre "la naturaleza exacta de la fuga y los niveles detectados de benceno".

También le pide que aclare que explique "qué mecanismos de coordinación institucional" se activaron con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Muskiz y otras autoridades competentes, qué datos registraron las estaciones de medición de calidad del aire del territorio histórico durante el episodio y en las horas posteriores, y si se han superado valores límite o umbrales de alerta establecidos en la normativa vigente.

El juntero insta a la diputada a pronunciarse sobre "el riesgo para la salud pública y el medio natural" que ha podido producirse y precisar si se ha previsto realizar seguimiento sanitario o ambiental específico tras el incidente, así como "qué medidas correctoras, de inspección o de revisión de protocolos considera necesarias para evitar la repetición de episodios similares".

A juicio de Vaquero, "dado que la instalación está sujeta a la normativa de accidentes graves y a Autorización Ambiental Integrada, y considerando que el incidente ha tenido afección directa sobre la población de Bizkaia, resulta imprescindible que la Diputación foral informe con carácter urgente sobre este nuevo incidente", que ha provocado "un gran susto" entre la población.

FALLO ELÉCTRICO

El apoderado vizcaíno ha destacado, por otro lado, que "son varios los incidentes registrados" en Petronor, el anterior "hace apenas cinco días por un fallo eléctrico interno".

De hecho, este lunes Vaquero ya solicitó la comparecencia de la diputada de Medio Natural y Agricultura para informar sobre este incidente que tuvo lugar el domingo y que, "según las informaciones difundidas, dejó sin tensión a la instalación, activándose los sistemas de seguridad". Vecinos de los municipios del entorno, ha explicado, relataron que "la persistencia de humo y olores seguía varias horas después del percance".