El embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) está al 68% de su capacidad y el de Urrunaga al 65%

Archivo - Pantano De Urrunaga - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Ullibarri-Gamboa está al 68% de su capacidad este lunes tras perder 2,1 hm3 de agua en la última semana, lo que deja sus reservas 6,9 hm3 por debajo de la misma fecha del pasado año, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Este embalse, situado en la Llanada Alavesa y que recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra, siendo el de mayor capacidad de Euskadi con 146,5 hm3, mantiene sus reservas actuales en 99,7 hm3.

El pantano de Urrunaga, también incluido en el sistema del Zadorra y de 71,8 hm3 de capacidad total, tiene en la actualidad 46,7 hm3 de agua, lo que supone un porcentaje de llenado del 65,2%, tras reducir sus reservas en 1,1 hm3 en los últimos siete días.