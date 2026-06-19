Empieza la primera fase de la OPE de Osakidetza "más grande de la historia, con 101.693 aspirantes a 3.764 plazas

El consejero vasco de salud, Alberto Martínez - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de Oferta Pública de Empleo ordinaria "más grande de la historia" de Osakidetza, con 101.693 aspirantes a 3.764 plazas, se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). El Servicio vasco de Salud ha adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.

Según ha explicado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, que ha acudido al BEC junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, este año Osakidetza celebrará las OPEs correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425.

En la primera fase, que se inicia este viernes y concluirá el domingo, se celebrarán los exámenes de las nueves categorías más numerosas: Enfermero, Tecae (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), auxiliares administrativos, celador, operario de servicios, fisioterapeuta y técnico superior de administración y gestión.

"Vamos a vivir un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi", ha dicho.

En total, se han presentado 101.693 aspirantes para 3.764 plazas en esta primera fase, "una muestra de que Osakidetza es atractiva". Según los datos aportados por Alberto Martínez, Osakidetza protagoniza este fin de semana "la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere", ya un 10% de la población activa de Euskadi aspira a ser parte de la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que la OPE está "inspirada en principios del consenso" y responde "en cierta medida, a los compromisos adquiridos con los agentes en el Pacto Vasco de Salud". Según ha explicado, se trata de un sistema de selección y provisión "para estabilizar la plantilla y fidelizar el talento". Además, ha añadido, "mantiene el espíritu del consenso de la mesa sectorial" ya que se funcionamiento ha sido acordado entre Osakidetza y los agentes sociales.

Del total de aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. El 4,1% restante proceden de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que destacan 3.777 personas de Cantabria, 2.161 de Burgos, 1.422 de León, 1.357 de Navarra y 1.310 de Salamanca. También concurren 78 ciudadanos franceses, 11 de Estonia o 10 de Alemania. "Insisto, Okidetza es atractiva", ha apuntado.

El 75% de las personas aspirantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años. Además, se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para atender distintas necesidades durante la realización de los exámenes, con el objetivo de "garantizar la igualdad real de oportunidades". Por ello, habrá salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad. intérpretes de lengua de signos, cabinas individuales y acondicionadas para madres lactantes y 70 hospitalizados.

Un total de 900 profesionales serán movilizados para garantizar "el correcto desarrollo" de la OPE", lo que supone "un dispositivo organizativo sin precedentes, un dispositivo especial de accesos, seguridad, información y atención a aspirantes".

Por otra parte, se ha referido a los dos años de "enorme esfuerzo en la gestión de la estabilización de la plantilla", con cerca de 11.000 plazas estabilizadas y una ampliación con 2.160 nuevas plazas. Además, ha citado las 34.000 plazas estructurales y 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE con más de 5.425 plazas. "Las cifras hablan por sí solas", ha defendido.

CALOR

Ante la ola de calor prevista en Euskadi, que alcanzará sus valores más altos el domingo, Osakidetza ha garantizado la "condiciones adecuadas" de los pabellones, con aire acondicionado, para realizar los exámenes.

Además, ante la jornada del domingo, "en el que se esperan unas temperaturas más elevadas", se colocarán en el recinto dispositivos de agua. También se han redoblado los servicios de emergencias "por si acaso, debido a esa ola de calor, hay algún incidente".