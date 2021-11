E-Podemos ve "difícil" un acuerdo presupuestario sin "medidas de calado social"

Acusa al Ejecutivo de "veto" hacia su grupo al "levantar líneas rojas y estar dispuesto a hablar de temas" que no quería abordar con E.Podemos

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha afirmado, tras reunirse este viernes con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que el Gobierno está dejando "poco margen" para la negociación presupuestaria y les está poniendo "muy difícil" un acuerdo, tras presentarles una propuesta en la que asumiría partidas de gasto por valor de 72 millones pero que, a su juicio, "deja fuera las principales medidas que permitirían cambios sustanciales y de calado social".

Miren Gorrotxategi ha participado, junto con los parlamentarios de la coalicion David Soto y Jon Hernández, en la segunda de las reuniones fijada con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para explorar las posibilidades de un acuerdo en torno a los Presupuestos vascos.

En el primer encuentro, la coalición trasladó al consejero una propuesta con más de una decena de propuestas, valoradas en 500 millones de euros que irían destinados a salud, medioambiente, empleo, juventud, política social, educación, derechos humanos, igualdad, vivienda y euskara.

Al término del encuentro, Gorrotxategi ha afirmado que el Gobierno vasco les ha presentado una propuesta que "deja fuera" las principales medidas que permitirían "cambios sustanciales y de calado social".

Según ha indicado, en la oferta, el Gobierno asume partidas de gasto por valor de 72 millones, pero ha "sido claro" diciendo que no acepta las medidas que para Elkarrekin Podemos-IU son "vertebradoras de país" como la contratación de los 4.000 sanitarios que fueron despedidos, la creación de una empresa pública de energía que "contribuya a abaratar la factura de la luz" o estudiar un pacto por la inclusión en el ámbito escolar.

"Hay una propuesta de cambios de partida, pero no se acepta lo que es vertebral para nosotros y para la sociedad", ha asegurado. Por lo tanto, cree que el Gobierno les está "dejando poco margen para negociar" y se lo está poniendo "muy difícil para poder llegar a un acuerdo".

La portavoz del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU ha lamentado que el Ejecutivo se haya "limitado" a "ofrecerles 72 millones que mueven de un lado a otro pero no que modifican nada sustancialmente". Por ello, aunque estudiarán la propuesta, su valoración, en principio, es negativa, si bien no dan por rotas las negociaciones y analizarán la oferta con "una perspectiva global sobre su incidencia" para decidir definitivamente si la consideran "suficiente o no".

Tras indicar que darán una respuesta a la mayor brevedad posible no se han mostrado muy optimistas de cara a la posibilidad de acuerdos. Además, Gorrotxategi ha calificado la actitud del Gobierno de "veto" hacia su formación, ya que, "por las noticias de los últimos días parece que han levantado líneas rojas y están dispuestos a hablar de temas que no estaban dispuestos" con su grupo.

En concreto, se ha referido a cuestiones como la fiscalidad, las residencias o la regulación de los precios del alquiler. "En estos temas se nos veta porque nosotras sí somos una garantía de que en estas materias proporcionaríamos cambios estructurales", ha explicado.

Gorrotxategi ha recordado que su formación había "aparcado" estas cuestiones de la actual negociación presupuestaria "para hacer viable el diálogo y realizable el acuerdo". "Nosotras actuamos siempre con responsabilidad", ha remarcado.