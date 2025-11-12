Eroski defiende que Euskadi necesita ganar tamaño en el sector alimentario para lograr "más cuotas de rentabilidad"

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de relaciones institucionales y comunicación corporativa de Eroski, Asun Bastida, ha afirmado que "Euskadi necesita ganar en autonomía, producción alimentaria y en tamaño" de su ecosistema empresarial, así como apostar por la electrificación, para lograr "mayores cuotas de rentabilidad tanto del sector de la distribución como del propio ecosistema empresarial.

Bastida ha trasladado este mensaje en una mesa redonda titulada "Inversión, innovación y desarrollo empresarial", programada dentro de una jornada económica organizada por Europa Press Euskadi bajo el título "Euskadi hacia el futuro", donde se ha referido a la visión que desde el sector de distribución se tiene sobre la capacidad de Euskadi y de su ecosistema empresarial para afrontar las retos y transformaciones del futuro.

Tras afirmar que además de los retos comunes a otros sectores como afrontar el cambio climático y los efectos que está causando, que impactan directamente con sequías e inundaciones y se traducen en escasez de cosechas, Bastida ha apuntado retos "específicos" propios del sector a nivel de Euskadi.

En este sentido, ha afirmado que, "desde la pandemia, se ha hecho muy patente que en Euskadi necesitamos ganar en autonomía, ganar en producción alimentaria y en tamaño y que necesitamos electrificación y mayores cuotas de rentabilidad".

La responsable del grupo de distribución alimentaria ha apuntado que, entre los retos más comunes del sector vasco, tanto en explotaciones agrarias como en plantas de producción alimentaria es que "ambos necesitamos ganar en tamaño".

"Necesitamos ganar en tamaño, necesitamos tecnificación, necesitamos tener mayores cuotas de rentabilidad que nos permitan invertir y, a la vez convertirnos en un sector algo más atractivo" ha enfatizado.

Para lograrlo, Bastida ve necesarias dos palancas, la primera de ellas y "sin duda, la colaboración" puesto que es "importante generar estructuras intermedias de apoyo y planes a medio y largo plazo".

En este punto ha defendido la necesidad de que haya "proyectos estratégicos de país puesto que "no se trata de crecer en el corto plazo, sino de planes de crecimiento sostenible" ante la creciente importancia de desarrollo de la alimentación sostenible.

Preguntada por hasta dónde estima Eroski que puede llevarle su actual estrategia inversora tras un periodo anterior de desinversiones, Bastida ha destacado que el grupo superará este año una cifra de ventas de 6.000 millones, que ha calificado de "hito".

En este punto ha apuntado al objetivo de la generación de recursos propios que puede llevarles otra vez a invertir y que enfocarán, sin duda, hacia crecimiento y a incorporar más red de tiendas, para ser "más rápidos y ganar cuota, al tiempo que la inversión en tecnología también coge cada vez más importancia".

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA AVANZADA

Preguntada por si la innovación es una ventaja competitiva clara en un sector tan competitivo como el de la distribución, Bastida ha afirmado que para un negocio como el de Eroski, "lleno de pequeñas operaciones, la incorporación de tecnología en eficiencia aporta grandes dosis de competitividad".

En esa línea ha señalado que también, de cara a las decisiones comerciales, el grupo está centrado en aplicar más tecnología analítica avanzada en las miles de decisiones comerciales que se toman todos los días en un sector como el de la distribución alimentaria.

En ese sentido ha afirmado que las inversiones en analítica avanzada e inteligencia artificial, permiten "una mayor segmentación promocional y una gestión más eficiente de la relación con los clientes".

Asimismo, ha subrayado que la transformación digital también alcanza al ámbito operativo, con proyectos de modernización en logística y en los sistemas de gestión de tienda, que refuerzan la productividad y la eficiencia.

También ha considerado que estas inversiones, alineadas con el plan de transformación tecnológica 2024-2026 de más de 100 millones de euros de Eroski, consolidan un modelo comercial "más innovador, competitivo y adaptado a las nuevas formas de consumo", donde mantiene como ejes estratégicos la salud, la sostenibilidad y la creación de riqueza local.

Bastida ha defendido la irrupción de la inteligencia artificial y de la analítica avanzada porque "supone un gran aporte de eficiencia sobre la rentabilidad y de acierto en las decisiones y también, como un generador de resultados".

Preguntada por dónde va a poner el foco de crecimiento el grupo, Asun Bastida que su previsión es abrir alrededor de 160 tiendas en tres años, entre 60 y 70 por año y muchas de ellas en régimen de franquicia y otras, propias.

Asimismo pondrá el foco de su estrategia en dos puntos. Por un lado, en su estrategia local, donde "generamos riqueza en el entorno desde una apuesta por el producto local, allí donde estamos, y con la convicción de generar tejido y como una forma de ayudar a emprender".

Bastida ha destacado también que gran parte del crecimiento lo logran en régimen de franquicia, donde ha destacado que trabajan con jóvenes emprendedores a los que prestan apoyo y que ven a Eroski como un abrigo".

Por último, la directora de relaciones institucionales y comunicación corporativa de Eroski ha defendido que las empresas que se dedican al gran consumo son, hoy día, el mejor termómetro de los cambios sociales porque "cuando cambia la sociedad, el consumo cambia directamente". En ese contexto, "la gestión del dato en ese panorama es fundamental y una clave, sin duda, de consecución de resultados y de éxito" ha concluido.