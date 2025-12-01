Errenteria (Gipuzkoa) celebra su IV Festival de Cine Documental y DDHH del 9 al 14 de diciembre

SAN SEBASTIÁN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cines Niessen de la localidad guipuzcoana de Errenteria celebrarán del 9 al 14 de diciembre la cuarta edición de su Festival de Cine Documental y Derechos Humanos (DDHH). En la clausura se entregarán los premios y se proyectarán los cortometrajes ganadores.

El festival, dirigido por Ozzinema y promovido por el Ayuntamiento de Errenteria, vuelve a celebrarse en paralelo a las Jornadas de Derechos Humanos organizadas por el citado Consistorio, que este año reivindican el Día Internacional de los Derechos Humanos del 10 de diciembre bajo el lema 'La voz de los pueblos', con el objetivo de "denunciar las vulneraciones de la Declaración Universal de 1948 y visibilizar a las comunidades que las padecen", según han explicado desde el Consistorio.

La programación de la cuarta edición está integrada por siete cortometrajes y cuatro largometrajes que abordan ámbitos como el feminismo, la memoria histórica, la violencia política y policial, la vivienda, la migración, la democracia y los conflictos armados.

En la categoría de cortometrajes competirán 'Orain zer?', 'Behind The Wall', 'Fortes, ensemble!', 'Um Continente', 'No me mires', 'Cara de bicicleta' y 'O costume do traballo'. Los largometrajes a concurso serán 'Señor, llévame pronto', 'Txillarreko sukaldaria', 'Arg(h)itzen' y 'Capitolio vs Capitolio'. Las proyecciones tendrán lugar del martes 9 al viernes 12, en Niessen Zinemak, a las 19.00 horas, con entrada gratuita.

Las invitaciones ya pueden ser retiradas en Lekuona Fabrika, Aldakonea o en la web 'sarrerak.errenteria.eus'. Todas las sesiones contendrán, diariamente, una presentación y coloquio de una de las películas proyectadas en la sesión.

El jurado de esta edición lo integran Paty Ortiz, integrante de Mugen Gainetik, ingeniera agrónoma con más de dos décadas de experiencia en cooperación al desarrollo; Oneyda Sáenz, periodista y técnica audiovisual vinculada a iniciativas comunitarias y a SOS Racismo; Maitena Salinas, periodista, actriz e integrante del colectivo Argituz; y el cineasta de Errenteria Asier Urbieta.

La entrega de premios de este año se realizará en Niessen Zinemak, el último día del festival, el domingo 14 de diciembre, a las 18.00 horas. En la entrega se proyectarán los cortometrajes ganadores y se cerrará el evento con la proyección, fuera de concurso, de 'In Retrospect', presentada en la Berlinale y en Visions du Réel, una obra que examina la persistencia del racismo en Alemania a través de archivo e imágenes de carácter ensayístico.

La identidad visual de la edición ha sido desarrollada por la diseñadora gráfica e ilustradora Maite Rosende, reconocida con el Premio Euskadi de Ilustración de Obra Literaria.