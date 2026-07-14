Ertibil Bizkaia inicia en la Sala Rekalde de Bilbao el recorrido de su 44ª edición, con obras de 18 artistas emergentes

Presentación de la nueva edición de Ertibil Bizkaia en la Sala Rekalde, en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rekalde de Bilbao acogerá desde este miércoles, 15 de julio, y hasta el día 18 de octubre la 44ª edición de Ertibil Bizkaia, con obras de 18 artistas emergentes vinculados al territorio. Posteriormente, la exposición itinerante de artes visuales organizada por la Diputación Foral de Bizkaia visitará Barakaldo, Basauri e Igorre.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha presentado este martes la iniciativa en la propia Sala Rekalde, junto a los artistas cuyas obras forman parte de la muestra Ertibil Bizkaia 2026. Según ha destacado, el programa tiene el doble objetivo de apoyar a los artistas en el inicio de su trayectoria profesional y acercar su trabajo a la ciudadanía de toda Bizkaia.

Así, desde la Diputación han valorado que, desde su creación en 1983, "el certamen se ha consolidado como una de las plataformas de referencia para la creación contemporánea vasca, adaptándose a las necesidades del sector y a las nuevas realidades artísticas".

En palabras de Elixabete Etxanobe, Ertibil "permite conocer qué están creando las nuevas generaciones" de artistas y "representa precisamente esa dimensión de nuestra política cultural: la apuesta por las personas creadoras y por el talento joven".

Asimismo, ha explicado que este programa forma parte de "un acompañamiento a la creación en diferentes etapas: detectar el talento, ofrecer una primera oportunidad, respaldar su desarrollo y favorecer su proyección internacional".

En esta nueva edición de Ertibil Bizkaia, el primer premio ha correspondido a Estela Miguel y Markel González Elezkano; el segundo premio, a Natalia Suárez Ortiz de Zárate; y el tercer premio, a Jone Elorriaga Soto.

Además de los artistas ganadores, la exposición reúne también obras de Argiñe Ceballos Gelozaga, Raimo Galí i Munt, Jorge Isla, Ibon Landa Amutxategi, Idoia Leache Olagüe, Clara Letón Gil, Izaro Mazo Zuloaga, Martzel do Nascimento Goiria, Javier Ozcoidi, Julen Sainz de Rozas González, Solonur, Kathy Udaondo, Carmen Valero Rodríguez, Judith Voet y Andoni Zamora Txakartegi.

Como en ediciones anteriores, los artistas premiados disfrutarán de una residencia artística en Japón durante los meses de julio y agosto de 2027, una experiencia destinada a favorecer el intercambio cultural, la proyección internacional y la apertura de nuevas oportunidades profesionales.

ACTIVIDADES EN LA SALA REKALDE

Además de las visitas comentadas y talleres habituales, la Sala Rekalde activará un programa público de mediación para conocer de primera mano los trabajos de los artistas participantes en Ertibil. Este programa de encuentros estará coordinado por los comisarios Jaime Cuenca y Nerea Ayerbe y tendrán lugar entre septiembre y octubre.

Los encuentros se desarrollarán en diferentes formatos (conversaciones, mesa redonda, conferencias, debate o presentaciones) y en cada sesión se abrirá espacio para "otras dinámicas que estimulen la reflexión en torno a la muestra desde formatos diversos como performance, visionado de vídeos o imágenes".

Tras concluir el 18 de octubre su estancia en la Sala Rekalde, la muestra se expondrá en la sala de exposiciones Ceferino del Olmo de Barakaldo del 21 octubre al 5 noviembre. Después se presentará en Torre de Ariz de Basauri, del 6 al 29 noviembre, y finalizará en la sala Lasarte de Igorre, donde podrá visitarse del 30 noviembre al 30 diciembre.