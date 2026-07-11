Un ertzaina que arbitraba un partido en San Sabastián abandona el campo escoltado por el acoso de jugadores y público

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un árbitro tuvo que abandonar este pasado viernes el campo donostiarra de Zubieta escoltado por personal de seguridad y de la Policía vasca tras ser acosado e insultado, tanto por jugadores participantes en el encuentro como por parte del público, por su condición de ertzaina.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, un encuentro de la Donosti Cup, el árbitro, ertzaina de profesión, tras consultarlo con el delegado de campo, iba a dar por terminado el partido antes de tiempo al considerar que el juego de los componentes de ambos equipos estaba siendo demasiado violento.

Minutos antes de finalizar el encuentro, el árbitro mostró una tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo guipuzcoano que estaba disputando el partido, lo que ocasionó que, tanto los jugadores titulares como los que estaban en el banquillo, "le rodeasen y comenzaran a increparle".

Al verse rodeado, el árbitro levantó su brazo para pedir que guardasen distancia mínima, lo que hizo que parte del público invadiese el campo y se uniera al acoso de los jugadores. El personal de seguridad tuvo que proteger al agente y escoltarlo hasta el vestuario donde pudo resguardarse.

Una vez en el vestuario, siguieron coreando insultos como "arbitro zipayo", "zipayo hijo de puta", "puto zipayo" o "txakurrak" y entonando cánticos contra la Ertzaintza.

Como consecuencia, distintos recursos de la Ertzaintza se personaron en el lugar, y, tras desalojarlo, ayudaron a la víctima a abandonar el lugar.

CONDENA

El departamento de Seguridad ha condenado "enérgicamente" lo ocurrido en San Sebastián y ha expresado su solidaridad con el ertzaina "que ha sido víctima del acoso y los insultos de parte del público y jugadores del partido". En su opinión, se trata de "unos hechos inaceptables que atentan directamente contra la convivencia".

Por ello, ha pedido a la sociedad vasca "que no tolere este tipo de conductas que recuerdan tiempos pasados". Asimismo, ha trasladado su solidaridad "a todos los y las agentes de la Ertzaintza que trabajan por una sociedad más justa".