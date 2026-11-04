La Ertzaintza analiza la Ciberdelincuencia en Euskadi en un ciclo de ponencias organizadas por Kontsumobide

Jornadas de Ciberseguridad - IREKIA

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, Aitor Ercilla, ha presentado este miércoles en una ponencia sobre la Ciberdelincuencia en Euskadi las estrategia del Departamento de Seguridad para "proteger a la ciudadanía, las empresas y las instituciones vascas".

Ercilla ha ofrecido esta ponencia en la sede de Kontsumobide en Vitoria-Gasteiz, dentro del programa del curso sobre Ciberseguridad Práctica, realizado con el objetivo de mejorar la capacidad para prevenir riesgos digitales y ejercer los derechos de las personas consumidoras en el entorno digital.

En ella ha reflexionado sobre los retos que se afrontan en el ámbito de la ciberseguridad y la lucha contra la cibercriminalidad, así como sobre las respuestas estratégicas y operativas que se están implementando en el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "para proteger a la ciudadanía, las empresas y las instituciones vascas".

La jornada de hoy se enmarca en el ciclo de ponencias del programa del curso "Ciberseguridad Práctica" organizadas por dirección de Kontsumobide del Gobierno Vasco y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los objetivos son mejorar la capacidad para prevenir riesgos digitales y ejercer los derechos de las personas consumidoras en el entorno digital, conocer las principales amenazas de ingeniería social, adquirir competencias para identificar tiendas online fraudulentas y reconocer comportamientos de vendedores y compradores fraudulentos, y analizar riesgos, amenazas y brechas de seguridad asociadas al uso de sistemas basados en Inteligencia Artificial.