Ertzaintza da por finalizada la investigación de los desórdenes públicos en Azpeitia, con 23 investigados y un detenido

SAN SEBASTIÁN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha dado por finalizada la investigación de los desórdenes públicos y atentados contra la autoridad por los hechos que tuvieron lugar el pasado 20 de julio en Azpeitia (Gipuzkoa) tras remitir al Juzgado las últimas diligencias de identificación de dos jóvenes, ambos de 18 años, como investigados por su participación. En total los incidentes se han saldado con 23 personas investigadas y la detención de un menor de edad, de 16 años.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad, los incidentes tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción por deslucimiento de bienes públicos, tras lo que un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes. Otros agentes acudieron en apoyo y tuvieron que intervenir, y como consecuencia dos ertzainas resultaron heridos.

Tras las primeras indagaciones un menor de 16 años fue detenido y otros a diez jóvenes resultaron investigados. A todos ellos se les imputó un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

A lo largo del mes de agosto y los primeros días de septiembre, otros once hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 38 años fueron investigados por estos mismos hechos.

Con la identificación de estos dos últimos jóvenes, de 18 años, la Ertzaintza da por concluida la investigación, con un balance de 23 personas identificadas en calidad de investigadas y la detención de un menor, de 16 años, y se ha procedido a remitir las diligencias policiales al Juzgado encargado del caso.